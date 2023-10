Matrimonio pensó que habían visto a “Pie Grande” en Colorado, pero resultó ser algo impensado

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En Colorado, Estados Unidos, se desató la bigfootmania luego de que una pareja afirmara haber visto a Pie Grande caminando por la ladera de una montaña. El supuesto monstruo, que de momento iba invicto de flashes, habría sido capturado por su cámara.

Por Clarín

Según contaron Shannon y Stetson Parker en Facebook, Pie Grande caminó durante un rato y en un momento se sentó a descansar. La hipotética escena fue grabada y compartida por Shannon.

El matrimonio estaba celebrando su aniversario haciendo un recorrido turístico en un tren que hay entre Durango y Silverton. Buscaban alces cuando, de pronto, se toparon con algo mucho mejor.

“Estábamos buscando alces en las montañas y mi marido ve algo que se mueve y no sabe explicarlo. Entonces dice ‘¡Pie Grande!’”, reveló al New York Post Shannon, una contratista de 44 años residente de Cheyenne, Wyoming.

La pareja no pudo ver bien a la criatura porque su cuerpo se camuflaba con el terreno.

La mujer especificó que el supuesto Pie Grande medía entre un metro noventa y dos metros. “Si hubieras preguntado antes de nuestro viaje habríamos dicho que tal vez podría ser real, pero ahora estamos convencidos”.

Shannon, además, contó que el conductor de tren les dijo que en ese lugar ya había aparecido una presencia no humana y huellas enormes y que por eso era recomendable que anduvieran con cuidado.

BREAKING: A couple in Colorado shared footage they captured on a train of what they believe to be the legendary “Bigfoot” pic.twitter.com/dcmghg5IlG

— Daily Loud (@DailyLoud) October 11, 2023