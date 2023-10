A plena luz del día, una mujer escapó de brutal agresión sexual en parque de Nueva York

Una mujer de 52 años vivió una pesadilla cuando estaba trotando en un parque de Brooklyn (NYC) y fue robada y golpeada por un joven ciclista armado con un cuchillo que además intentó violarla.

Por El Diario NY

La policía de Nueva York publicó anoche un video y una foto del sospechoso del ataque sucedido el 12 de septiembre, alrededor de las 4:15 p.m. La víctima estaba trotando dentro del Shirley Chisholm State Park cuando un joven que andaba en una bicicleta negra, se acercó a ella, la obligó a tirarse al suelo, la golpeó y la estranguló antes de amenazarla con un cuchillo.

?WANTED-Attptd RAPE: 9/12/23 approx. 4:15PM, @ Shirley Chisolm State Prk @nyspolice Brooklyn. A jogging 52-yr-old female victim was approached by the suspect who was riding a bicycle. He forced her to the grnd displayed a knife. He pulled his pants down & had her to do the same pic.twitter.com/DayJ8dVEnI

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 12, 2023