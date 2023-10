Aeropuerto de Hamburgo suspende operaciones tras amenaza de bomba que involucra a un avión iraní

Click to share on Google News (Opens in new window)

El aeropuerto de Hamburgo detuvo todas sus operaciones después de que se recibiera un informe que indicaba la presencia de una posible bomba a bordo de un avión proveniente de Teherán.

lapatilla.com

La alarma se activó cuando las autoridades recibieron información sobre la amenaza potencial antes del aterrizaje del vuelo proveniente de la capital iraní. De inmediato, se tomaron medidas de seguridad y se suspendieron todas las actividades en el aeropuerto, mientras se lleva a cabo una exhaustiva inspección del avión.

Las fuerzas de seguridad, incluyendo equipos especializados en desactivación de explosivos, están trabajando en estrecha colaboración para garantizar la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y el público en general. Además, se estableció un perímetro de seguridad alrededor del avión y se evacuó a todas las personas presentes en el área.

Las autoridades están tratando este asunto con la máxima seriedad y precaución, aunque aún no se ha confirmado la veracidad de la amenaza. Se espera que la inspección y la evaluación de la situación se realicen de manera minuciosa y exhaustiva antes de que se tome cualquier decisión respecto a la reanudación de las operaciones en el aeropuerto.

