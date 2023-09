La tierna interrupción de los hijos de Ronald Acuña Jr. en la rueda de prensa del histórico 40-70 (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El venezolano Ronald Acuña Jr. inauguró el club 40-70 (jonrones y bases robadas) en las Grandes Ligas, asegurando ganar el premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y dándole a sus Bravos de Atlanta la ventaja de localía al menos hasta la Serie de Campeonato.

Por Fanside

Sin embargo, los que se robaron el show en la rueda de prensa después de su hazaña fueron sus hijos, quienes no lo dejaron hablar mucho y quisieron ser los protagonistas de la jornada histórica.

.@RonaldAcunaJr24 made history, but his kids stole the show at the postgame presser. ?? pic.twitter.com/7d9kmQQzjX

— MLB (@MLB) September 28, 2023