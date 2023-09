Gastos excéntricos, divorcios millonarios y delitos inapelables: estrellas que fueron ricas y hoy están en bancarrota

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Por más éxito que hayan tenido, muchos raperos, actores, estrellas incipientes de realities e, incluso, mediáticos estrafalarios, terminaron con serios problemas económicos. Ya sea debido a malas inversiones o a un comportamiento que los perjudicó. Aquí, famosos que una vez lo tuvieron todo. Y que hoy, ya no tienen casi nada, así lo reseñó INFOBAE.

La vida por 5 minutos de fama

Jon y Kate Gosselin se ganaron un lugar destacado en el gabinete de curiosidades del canal de televisión norteamericano TLC cuando sumaron sextillizos a su familia de cuatro. En 2009, durante una aparición en Larry King Live (CNN), Jon contó que les habían estado pagando 22.500 dólares por cada episodio de Jon & Kate Plus 8. Pero a Kate le tocaría el premio gordo tras el divorcio de la pareja en ese mismo año: el programa pasó a llamarse simplemente Kate Plus 8. Y por cuidar a los niños sin la ayuda de Jon en el programa, empezó a recibir 250 mil dólares por capítulo.

Al mismo tiempo, Kate comenzaría a gastar sumas excesivas en su apariencia: por entonces el estilista Ted Gibson dijo a Radar que le colocó extensiones de pelo por un valor de 7.000 dólares. Se estimó que su patrimonio neto rondaba los cinco millones de dólares. Pero pocos años después, en 2013, la mediática le dijo a People que estaba luchando contra la inseguridad financiera: ya no filmaba Kate Plus 8, y volver a su antigua carrera como enfermera no era una opción porque tendría que gastar demasiado dinero en el cuidado de los niños.

“Uso cupones de descuento, ni llevamos las primeras marcas”, lamentaba en una entrevista para Today NBC. Gosselin consiguió aferrarse a la fama proveniente del reality un rato más cuando TLC reanudó el rodaje de Kate Plus 8, pero ese retorno culminó definitivamente en 2017. En el 2022, The U.S. Sun obtuvo documentos legales en los que la mujer admitía haber tomado 100.000 dólares del fondo fiduciario de sus hijos: “Tendré que seguir pidiendo prestado de él para sobrevivir”, explicó. Ese mismo año, Daily Mail informó que, efectivamente, Kate había vuelto a trabajar como enfermera.

Demanda, juicio perdido y reputación en baja

Amber Heard debería haberse subido a la ola de éxito como Mera, el personaje de Aquaman. Pero durante el juicio por difamación entre ella y Johnny Depp en el 2022, la productora Kathryn Arnold testificó que la actriz sólo cobró dos millones de dólares por su papel en la secuela del filme del superheroe acuático.

Arnold también testificó que los comentarios del abogado de Depp habían dañado gravemente la reputación de Amber, costándole hasta 50 millones de dólares en posibles ingresos futuros durante un período de cinco años. Después de que los jurados concedieron a Johnny más de 10 millones de dólares, su expareja apeló el caso. Pero, según The Daily Beast, el actor aceptó un acuerdo extrajudicial de un millón de dólares para evitar otra costosa batalla legal. Aunque era mucho menos que la sentencia original, seguía siendo una suma elevada para Heard.

Más detalles en INFOBAE