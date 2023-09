Moisés Naím: “Me preocupa la necrofilia política en América Latina, el amor a ideas muertas”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Para el escritor y analista venezolano, que visitó recientemente Chile invitado por La Otra Mirada, lo que mejor define el momento político actual de la región es el juego trancado. “Todos tienen suficiente poder para trancar el juego, pero nadie para destrancarlo”, asegura. Y, según él, a los únicos países que les va a ir bien son aquellos capaces de alcanzar alianzas entre rivales. “Chile tiene el potencial de lograrlo, en América Latina es el que está mejor colocado”, dice.

Por latercera.com

Primero fue El fin del poder, después La revancha de los poderosos. En los últimos 10 años, Moisés Naím ha sido una de las voces más lúcidas para interpretar los acelerados cambios políticos del mundo actual. A través de sus libros y sus columnas no sólo ha advertido sobre las nuevas lógicas que están operando en la sociedad actual, sino también las amenazas que enfrenta.

Según él, una frase pronunciada por José Ortega y Gasset en los años 30 del siglo pasado resuena a la perfección en el mundo actual. “Miren, lo que sucede es que no sabemos lo que nos pasa”, dijo el filósofo español poco antes de la crisis que sacudió a Europa y, para Naím, eso “capta muy profundamente lo que estamos viviendo, todos sentimos que está viniendo algo, que es algo grande, pero nadie sabe cuándo ni cómo será”.

En La revancha de los poderosos usted habla de la amenaza de las 3P, populismo, posverdad y polarización. ¿Desde la aparición del libro en 2022 cree que esa amenaza se ha agravado?

Te lo contesto con una historia personal. El libro fue muy bien recibido en muchas partes y me entrevistaron de varios lugares: Indonesia, Malasia, Europa Central, Medio Oriente. Y en esos encuentros siempre me decían, pero usted por qué no me dijo que el modelo de las 3P se inspiraba en mi país. O sea, todos sintieron que yo estaba hablando de ellos. El asunto es que, en realidad, las 3P son mundiales. Mira lo que está pasando en Israel. Uno pensaba que la principal democracia de Medio Oriente iba a mantenerse y ahora está bajo presión. Mira España, por no mencionar Chile, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela o Colombia. Las 3P te ayudan a entender bien lo que sucede en cada uno de esos países y la gente lo reconoce.

Usted dijo hace algún tiempo en una entrevista al diario El País que “se cargaron la democracia y no nos dimos cuenta”. ¿La democracia está realmente en riesgo?

Sí, hay un ataque directo a los factores que definen qué es una democracia, la división de poderes, la independencia de los medios de comunicación, la libertad de expresión, todo eso está bajo ataque. Además, tienes una nueva camada de líderes que son autocráticos, pero que de alguna manera hacen contorsiones institucionales y adoptan narrativas alternativas para parecer más demócratas. Son autócratas que tratan de mostrarse al mundo como demócratas. A eso se suma que desde que se publicó el libro hemos visto cada vez más eventos inéditos de cambio climático. Es la naturaleza enfurecida. Y como si eso fuera poco, aparecen cosas como la inteligencia artificial, que no solo llegó para cambiar el mundo, sino que lo va a cambiar y lo está cambiando a una velocidad increíble. Todo eso amenaza la democracia.

