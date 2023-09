Mujeres y niños migrantes traspasan la frontera de EEUU a través de alambres de púas (Video)

En Eagle Pass, Texas, los inmigrantes traspasan la frontera estadounidense a través de alambres de púas.

El reportero Bill Melugin, publicó un video donde se puede apreciar cómo los migrantes para a través de los alambres de púas en Texas a riesgo de sufrir heridas y cortaduras.

lapatilla.com

“Nuestro equipo en Eagle Pass fue testigo de cómo familias inmigrantes arrastraban irresponsablemente a sus hijos debajo del alambre de púas de Texas mientras cruzaban el río ilegalmente durante una tormenta”, comentó el periodista.

Más tarde, “los agentes del DPS (Departamento de Seguridad Pública) de Texas respondieron y cortaron el cable para la seguridad de los niños a medida que llegaban más”, según Melugin.

NEW: Our team in Eagle Pass witnessed migrant families irresponsibly having their children crawl underneath Texas razor wire as they crossed the river illegally during a thunderstorm. TX DPS troopers later responded and cut the wire for the safety of the children as more arrived. pic.twitter.com/wXe1Fd5WaN

— Bill Melugin (@BillMelugin_) September 16, 2023