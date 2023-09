José Gato Briceño: Ineptos ganando indulgencia con escapulario ajeno

Posteado en: Opinión

Esta gentuza que nos mal gobierna, herederos del hoy felizmente difunto, tiene a sus clones en todo el país. Misma forma de actuar siempre de espaldas a la realidad del pueblo, mismo discurso disociado haciendo creer lo increíble, misma ineptitud condición -sine qua non- para tener acceso al poder, cómo lo he dicho en mis más de 400 escritos dominicales, quien quiera pertenecer a esta apestosa cofradía, y ser parte de esta gangrena. que carcome nuestras riquezas e institucionalidad, tiene que tener esos “atributos” y asi poder calificar en esa pandilla. El estado Monagas no se escapa de esa oscura realidad, desde hace 11 años ha sido atrozmente guiada en franco retroceso casi rozando la prehistoria, el paleolítico y llevando a nuestra gente a penurias jamás pensadas, sin servicios, sin gasolina, sin desarrollo, mientras esos ineptos sólo se han ocupado de abrir nuevos canales a las rutas del narcotráfico y enriquecerse, olvidense de que en sus gestiones de gobierno hay planes para ampliar las capacidad del estado, de crear nuevas obras que mejoren calidad de vida y fortalecimiento económico de las familias. En el gobierno regional de Monagas lo que hay es un teatro de operaciones para congraciarse con el narcochavismo, maquillar e intentar tapar el sol con un dedo y ahora intentando hacer ver qué las buenas cosas que hay en nuestra amada tierra son obras del socialismo, o sea ganando indulgencias con escapulario ajeno. Tan chulos como sus amos los Castro Ruz, los piratas del Caribe.

Sin embargo esto no empaña lo bello, la emoción y satisfacción tan grande que es cosechar los frutos después de tantos penosos obstáculos, con riesgos en cada paso, esa gran siembra de obras con visión de futuro, particularmente y a raíz del revuelo de esta semana, la bautizada por los fanáticos como la Joya de Oriente, el estadio Monumental de Maturin.

Ver ganar a nuestra amada selección, la Vinotinto después de 16 años de construido en esa *MARACA* de obra para cuya ejecución tuve que soportar inclementes críticas, burlas, desprecio de algunos adversarios, comunicadores, locutores, cagatintas que me decían que porque no hacía un hospital sin saber que estaba haciendo otra *MARACA* de proyecto para construir la Ciudad Hospitalaria (Único en Venezuela) proponiendo uno de esos resentidos, frustrados políticos, la venta del estadio. Por su parte el chavismo siempre hipócrita, pues era promotor de la Copa América, enfilaron su artilleria presionando con las auditorías en obra por cada metro de construcción, sin esperar la ejecución o control posterior por parte de la Contraloria General de la Nación, a 98 contratos pulcramente ejecutados los cuales no tuvieron una sola objeción. Hugo Chávez ofreció el 75 % de la inversión ( más hipocresía) y sólo aporto el 8% del costo de la obra, haciendo el juego con su ministro de infraestructura hijo del estado Monagas, José David y hermano del engendro, capo internacional de Diosdado Cabello Rondòn, que se dedicó a mandar ese mísero 8% a cuenta gotas apostando al fracaso de ese reto de ser sede de la Copa América 2007 y así el formidable equipo que me acompañó y yo fracasaramos al no cumplir con la meta de construirlo en tiempo récord (16 meses) cómo parte del plan de no permitirme ir a la reelección ya que José David estaba aspirando la gobernación, ya se había desatado una campaña de pintas de paredones en Maturín que decían “El Mocho para el 2008”; no contaban con nuestra creatividad, capacidad de gerencia, me encomendé a Dios y logramos vencer a los demonios no quedándoles otra opción que incluirnos en la Copa como anfitriones. La gran pregunta que deben hacerse todos los monagüenses y que quedara para la historia. ¿ Por qué Hugo Chávez no fue a la inauguración de la infraestructura deportiva más grande e importante de Venezuela, la de mayor aforo y que hoy, 16 años despues lo sigue siendo? Especialmente por no darme el apoyo públicamente por haber logrado el objetivo en un año preelectoral, quisiera pensar que ademas le dió vergüenza de no haber cumplido su palabra de aportar el 75 % de los recursos de la obra y que todo su equipo de gobierno y el incondicional, arrastrado, hoy difunto, Clodobaldo Russian, Contralor General, se dedicaron a obstaculizar la obra. Los engendros, capos hijos de El Furrial no pudieron y Dios los castigó, porque al pasar unos meses el pueblo del estado Miranda los expulsó con el voto al perder la gobernación mientras que yo fui reelecto como gobernador siendo porcentualmente el más votado de toda Venezuela con un 65 % en el año 2008.

Luego los capochoros Cabello Rondón se buscaron a la zarrapastrosa y maloliente Yelitza Santaella, jefa regional del Cartel de los Soles y esta convirtió al estadio en un rancho, estacionamiento de chatarra de autobuses y como parte de la política de estado para destruir todas las grandes obras del Gato Briceño. En la actualidad y vista la presión por parte de la autoridad futbolística para el uso del estadio en la vueltas eliminatorias premundial, el actual gobernador lo comenzó a medio recuperar -por donde pasa la reina- porque igual tiene su mentalidad marginal o rancho en la cabeza, dejando el resto, lo que sigue deteriorándose sin pintura ni mantenimiento. ¡Hagan al menos una obrita completa! Háganse un favor para ser recordados.

Creen estos miserables resentidos que hasta quitaron mi nombre de la placa del estadio, que con una pinturita a mitad de camino, unos bombillos y cortando el monte van a borrar que el estado Monagas apareció en el mapa de las instalaciones deportivas por tener el estadio más grande de Venezuela y entre los mejores en toda Suramérica, es un acto miserable.

Su nombre hace honor a su monumentalidad, con un aforo de 52000 espectadores sentados, pudiendose incluir unos 2000 espectadores adicionales de pie y su concepto igualado a los gramados británicos, cuna del fútbol/soccer en los cuales la cacha no tiene pista de atletismo,permitiendo que jugadores y espectadores se encuentren muy cerca.

Aquí hago mención aparte a las miles de críticas malsanas refutando la posibilidad de llenar el estadio, por eso les quiero recordar que el 24 de junio de 2007 día de la inauguración más que llenarlo, el Monumental explotaba de gente, sobrepasando su aforo, igualmente durante las dos fechas de juegos que tuvo la durante la Copa América. Además “gozaba” ( no sabemos si se han robado algunos de estos equipamientos) de características como el sobrepiso protector, casilleros acondicionados para lavar tacos, jacuzzis, bancos individualizados, duchas climatizadas, sistema de aire acondicionado integral y ascensores internos, 52 espacios o cabina para hospedaje para radio y TV, 200 puestos en gradas preferenciales con conexión a Internet, cuatro camerinos, una capilla, camerinos para árbitros femeninos y masculinos, sala antidoping que por cierto tenía que habersela estrenado el pasado martes el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, dos canchas alternas, espacio especiales para publico discapacitado, vialidad interna para evacuación inmediata de emergencias, cuatro consultorios médicos, sala técnica de apoyo para los medios de comunicación con servicios de internet, areas de enlaces telefónicos que convertirían a Monagas en una potencia deportiva para Venezuela, un excelente sonido de última generación. Tiene además 12.000 metros cuadrados para incorporar un buen Centro Comercial, hotel ejecutivo u otras actividades y lograr con esos ingresos mantener con excelentes mantenimiento los 60.000 mil metros cuadrados de todo la infraestructura.

¡Señor Gobernador Ernesto Luna! ¿Dónde está el sobrepiso que era propiedad del estadio, el cual se alquilaba para muchos eventos a nivel nacional y les daba buenos ingresos al estadio para su mantenimiento? ¿Será posible señor gobernador que la mente de usted y de su equipo de gobierno les permita, eso si, con dinero bien habido y no de sus padrinos y algunos amigos del narcotráfico como por ejemplo algunos de los dueños de los 15 aviones privados que fueron a ver el juego esta semana, más la delegación de 82 personas del gobernador de Carabobo, pudieran desarrollar esos 12.000 metros antes señalados para que el estadio se sostenga? Le sugiero “señor” gobernador que solicite al Ministerio del Interior los equipos que se robaron del estadio y que pertenecen al estado Monagas en un espacio que adecuamos para el 171 y darle más vida y dinamismo al estadio que eran los más modernos para la época de toda Venezuela y combatir la inseguridad con tecnología.

Todo esto es, como dije al principio, la réplica de lo que su “líder” heredero de la peste chavista, Nicolás Maduro hace, quien pasea por China, con tres aviones, una mega delegación y desfachatadamente dice no hay para aumentar los sueldos de los funcionarios públicos y jubilados.

Desde la cárcel del exilio veo que este mundo de maleantes, cuatreros y saqueadores no puede ser eterno, no les demos tregua, luchemos, denunciemos y apoyemos cualquier opción que los arranque del poder, apuesto por la opción más real y cada segundo los fustigo sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

