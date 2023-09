Perturbadoras IMÁGENES: adolescentes atropellan y matan a exjefe de policía de California con un carro robado

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un jefe de policía retirado de California pareció ser atropellado y asesinado deliberadamente mientras andaba en bicicleta en Las Vegas por un conductor adolescente risueño a cuyo amigo se puede escuchar decir “Sí, golpéale el trasero”, muestra el video del incidente.

Por NY Post

Traducción libre de lapatilla.com

Andreas Probst, de 64 años, murió después de que lo golpearan deliberadamente mientras daba un paseo en bicicleta por la mañana alrededor de las 6 a.m. del 14 de agosto, según la policía de Las Vegas.

El conductor no identificado del Hyundai, de 17 años, fue arrestado por la policía poco después, informó The Las Vegas Review-Journal.

Desde entonces, el adolescente ha sido acusado de asesinato, después de que la policía descubriera un vídeo publicado en las redes sociales que supuestamente lo mostraba golpeando deliberadamente al hombre.

Este fin de semana, las impactantes imágenes se volvieron virales en línea y muestran al conductor preguntando a sus amigos “¿listos?” mientras el pasajero filma, riendo.

“Sí, dale en el culo”, le dice al conductor antes de arremeter contra el jubilado.

#LasVegas: Murder charges filed against a 17-year-old boy after the teenage driver plowed into a cyclist.

Retired Bell, CA police chief— who resided in Vegas—Andreas Probst, 64, was fatally struck while cycling. ?? (Warning: graphic video) #TrueCrime pic.twitter.com/6SEKdtWO0Y

— True Crime with Laura??????? (@Lauraonthecase) September 17, 2023