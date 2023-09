Novak Djokovic rompió en llanto en el homenaje que le hicieron en Serbia tras ganar el US Open

Click to share on Google News (Opens in new window)

El tenista fue recibido en su país junto con los subcampeones del mundo de básquet: “Esta es la bienvenida más emotiva de mi vida”

Novak Djokovic ganó el US Open y sumó el 24° título de Grand Slam a sus vitrinas para agigantar su magnífica leyenda en el mundo del tenis. Esta coronación en Estados Unidos no fue una más para él, e incluso se podría decir que fue una de las más emotivas de su trayectoria profesional. Al conmovedor festejo con su hija en el Arthur Ashe Stadium apenas finalizó su victoria sobre el ruso Daniil Medvedev hay que sumarle las impactantes escenas de su recibimiento en Serbia durante las últimas horas.

Por Infobae

El tenista de 36 años retornó a su país y se presentó en el balcón de la Asamblea Nacional de Belgrado ante una verdadera multitud que se congregó allí también para felicitar al equipo de básquet que finalizó en el segundo lugar del Mundial que ganó Alemania.

Apenas puso un pie en el famoso balcón, la gente desató una interminable ovación que detonó las emociones de Nole: rompió en llanto y se quebró al punto que los jugadores de la selección de básquet debieron abrazarlo para contenerlo. Mientras los fanáticos gritaban “Nole, te amamos”, el máximo ganador de la historia de los Grand Slam extendió su emoción durante un largo lapso y recién pudo hablar dos minutos después de aparecer ante la gente.

A clip of the moment an emotional Novak Djokovic stepped onto the iconic balcony of the Old Palace in Belgrade through the end of his speech.

“I want to conclude with this sentence: No sporting nation in the world has this spirit that we have. Long live Serbia!” — @DjokerNole pic.twitter.com/m5tzBFIgNR

— Aleks Djuricic (@AleksDjuricic) September 12, 2023