¿Te anotas? Servicio Postal de EEUU ofrece diferentes oportunidades de trabajo con beneficios

Si estás buscando trabajo, esto te puede interesar.

Por Telemundo 49

El Servicio Postal de Estados Unidos empezó a contratar empleados justo meses antes de que empiece la temporada navideña y a semanas para el Viernes Negro, temporada en la que se necesitan más trabajadores debido al aumento de demanda de pedidos.

El salario oscila entre los $18 y $22 la hora dependiendo de la posición. Además, hay varios beneficios como aumento de salarios regulares, vacaciones pagadas, seguro médico y oportunidades de crecimiento.

The United States Postal Service is actively recruiting for many positions that may be perfect for you. Whether full time, part time or seasonal positions, we have options available: https://t.co/PMmLLZ3atb

And for tips on where and how to apply: https://t.co/J45hulyEib pic.twitter.com/aiMRIPwpEj

— U.S. Postal Service (@USPS) September 5, 2023