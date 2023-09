Sigue la búsqueda del brasileño que escapó de la cárcel en EEUU: policía usa mensaje en portugués de su madre

La policía ha instado a los residentes a mantener cerradas sus propiedades, a revisar las cámaras de seguridad de sus casas y a no interactuar con él si lo ven y llamar a la Policía

La Policía de Pensilvania (EE.UU.) decidió ampliar la zona en la que se busca al brasileño Danelo Cavalcante, el condenado a cadena perpetua que escapó de prisión el pasado jueves, después de que el prófugo haya sido visto en una zona distinta de la que se lo estaba buscando.

El teniente coronel de la policía estatal de Pensilvania, George Biven, informó este martes en una rueda de prensa de que el área se ha ampliado después que una cámara de seguridad avistara al recluso en Longwood Gardens el lunes por la noche, al sur de donde estaba el perímetro establecido anteriormente.

The search in Chester Co. for escapee Danelo Cavalcante continues this morning. These photos of him were captured on a trail-cam on the property of Longwood Gardens last night. We’re asking the public to call 911 if he’s spotted or to report any suspicious activity right away. pic.twitter.com/mz9S7Z1nae

— PA State Police (@PAStatePolice) September 5, 2023