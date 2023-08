El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 30 de agosto de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Descuidas aciertos aspectos de tu vida y sientes el impacto de inmediato. Necesitas dedicar más tiempo a lo que realmente te importa, enfocarte y abrir nuevos caminos. Organízate y demuéstrate a ti mismo todo lo que puedes.

Tauro

Te cuesta respetar la autoridad y es que no toleras las injusticias. Abogas por la igualdad de derechos, pero no siempre es fácil que otros lo entiendan, cada cabeza es un mundo y pensamos diferente. Ten paciencia, expon tus ideas con prudencia y verás que con el tiempo quienes te rodean entrarán en razón.

Géminis

Cuando tu intuición te diga que no es por allí, es porque definitivamente no lo es. Escúchate un poco más y presta atención a las señales, están por todos lados y te advierten que hacer y que no. Recuerda aquel dicho que reza: guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado.

Cáncer

Se presentan varias opciones pero no todas te llaman la atención. Por ahora necesitas producir más, así que elige las que te ayuden a crecer económicamente, ya más adelante podrás dedicar más tiempo a esos sueños que si bien no son imposibles, no pueden ser por ahora.

Leo

Yo, yo y yo. Es maravilloso que pienses en ti, que seas tu prioridad, pero no lo está que dejes en el último escalón a quienes amas y te aman. Estás muy ocupado, pero puedes dedicarles un poco de tiempo extra, escúchalos y ten siempre presente que más importa la calidad que la cantidad.

Virgo

Una persona allegada busca tu apoyo, pero prefieres mantenerte al margen porque lo has ayudado en el pasado y cuando lo has necesitado no ha estado disponible para ti. Esta bien, eres libre de elegir lo que haces, pero procura de ser más justo, quizá no has evaluado lo que sucedió con objetividad.

Libra

Trabaja en las piezas del rompecabezas. Por separado no significan nada, pero cuando las unes puedes lograr un todo que funcione bien. Hay mucho por hacer, pero te quedas sentado a la espera de que las cosas funcionen y en esta oportunidad si no te mueves todo podría ir marcha atrás.

Escorpio

Tomas una decisión definitiva con respecto a un asunto que se ha alargado más de la cuenta. El impacto puede ser un poco fuerte y afectar a varias personas, pero igual haz lo que tengas que hacer, por otro lado piensa que en el fondo los resultados no son fan sorpresivos.

Sagitario

No todo funciona como deseas, pero igual los resultados están a tu favor. Acepta tus triunfos, incluso si no son exactamente como los esperabas. A veces los puntos medios no son tan malos. Hoy no es ni blanco, ni negro, sino un gris disfrazado de oportunidad.

Capricornio

Creas nuevos hábitos, más saludables y sostenibles que te ayuda a pasar al siguiente nivel. Comer mejor, hacer ejercicios con frecuencia, cuidar tu salud y dormir suficiente es vital para sacar tus proyectos adelante.

Acuario

Te sientes en una encrucijada, tienes que tomar una decisión y tienes que hacerlo ya, pero no sabes que decidir. No te desesperes y mucho menos te precipites. Las circunstancias puedes parecer adversas pero siempre las puedes manejar a tu conveniencia. Vamos Acuario, nadie mejor que tú para hacerlo.

Piscis

Se presenta un nuevo desafío que exige tiempo y dedicación y aunque en este momento es un poco difícil alternarlo con tus actividades de trabajo habituales, puedes hacerlo. Tendrás que ser muy hábil para cumplir con todo lo que te has propuesto.