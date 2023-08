Administración de Biden ofrecerá nueva actualización de la vacuna contra el Covid en septiembre

La Administración Biden “alentará” a los estadounidenses a recibir la vacuna COVID-19 actualizada cuando se lance a mediados de septiembre, aseguró este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Por Fox News

“Así que sabemos que, como todos ustedes, las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo la protección más segura para evitar la hospitalización, los resultados de salud a largo plazo y la muerte”, mencionó Jean-Pierre en la sala de reuniones de la Casa Blanca.

“Es por eso que alentaremos a los estadounidenses a mantenerse al día con sus vacunas”.

