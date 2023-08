En video: el accidente aéreo en el que murió Yevgeny Prigozhin, jefe de grupo Wagner que se reveló contra Putin

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yevgeny Prigozhin, jefe de milicia Wagner en lista de pasajeros del avión que se estrelló en Rusia, según agencias de prensa

lapatilla.com

Se especula sobre un supuesto ataque con misil, puesto que hubo una explosión en el cielo antes que comenzará el descenso de avión.

Anton Gerashchenko, asesor ucraniano publicó una serie de videos del supuesto accidente con un mensaje que reza:

Russian aviation agency: Yevgeny Prigozhin was among passengers in the plane that crashed in Tver region of Russia.

That was predictable.

It will be interesting to find out who else was on board of that plane. By some information, Dmitriy Utkin was there as well.

Ten people… pic.twitter.com/RukDbDJCKc

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 23, 2023