Phil Collins, la leyenda negra de una muerte vengada y la dolorosa verdad detrás de “In The Air Tonight”

Corría el año de 1981, Phil Collins ya se había consagrado como un músico fuera de serie gracias a su trabajo en Genesis. Artistas hasta el día de hoy envidian la versatilidad que Collins presentó desde sus primeros años como baterista, cantante y compositor, y es esta misma “autosuficiencia” que Phil decide darse un tiempo para incursionar en la industria musical como solista.

Fue así que llegó Face Value, el debut de Phil Collins como solista, el cual, además, lo llevó a un nuevo nivel de estrellato y confirmó su lugar como uno de los músicos más importantes de su generación.

El disco está lleno de detalles que vale la pena repasar; desde la participación del legendario Eric Clapton como guitarrista en las piezas The Roof Is Leaking e If Leaving Me Is Easy, hasta un cover de uno de los temas más psicodélicos de la firma Lennon-McCartney: Tomorrow Never Knows

. Sin embargo, lo que saltó a la vista (o a los oídos) del público fue el primer sencillo del disco: In the Air Tonight.

Si hay alguien en la industria musical que conoce el rock progresivo como la palma de su mano, ese es Phil Collins, pero esta pieza se alejaba de todos los sonidos que el músico había desarrollado anteriormente. Era oscura, agresiva, enérgica, una experiencia que muchos podrían considerar incluso abrumadora.

La letra no hace más que hacer aún más grande este halo de misterio que rodea a la pieza. Collins narra en In The Air Tonight la historia de un reencuentro que, a primer lectura, pareciera la de un criminal y el encargado de llevarlo a la justicia.

Frases como “Yo estaba allí y vi lo que hiciste/Lo vi con mis propios ojos/Así que puedes borrar esa sonrisa, sé dónde has estado/Todo ha sido una sarta de mentiras”, suena muy alejado de lo que uno podría esperar de una canción de amor, y por tal motivo, una oscura leyenda comenzó a pasar de boca en boca en aquella década de los 80.

