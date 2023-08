Revelan la verdad sobre el supuesto “extraterrestre” que causó furor en las calles de Nueva York (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

En las redes sociales es común ver hechos impactantes, e incluso que en ocasiones parecen superar a la ficción. Este fue el caso de los pasajeros del metro en la “Gran Manzana” que tuvieron un curioso encuentro con un ser de origen extraño.

Por La Nación

Lo que parecía un extraterrestre desvió todas las miradas, llamo la atención del público, e incluso muchos llegaron a tomar videos, fotos, e interactuar con él. Te contamos todo acerca de este extraño suceso.

Este hecho ocurrió luego de que, tanto en la NASA como en el Congreso de Estados Unidos, antiguos militares testificaran sobre el descubrimiento de actividades “no humanas”.

WTF ? An #alien was spotted in New York on the subway. #ufo #alien #newyork #subway We need to call Will Smith. pic.twitter.com/xKnM6OdAPD

— Pan (@antony67) August 13, 2023