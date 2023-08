¿82 mil denuncias de abuso? El impactante documental sobre los Boy Scouts en EEUU

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Netflix saca a la luz los dolorosos testimonios de las víctimas contra ex líderes del emblemático movimiento en “Scouts Honor: los archivos secretos de los Boy Scouts de EE. UU.”

Por infobae.com

Un nuevo documental en Netflix pone bajo el foco a los Boy Scouts de Estados Unidos, exponiendo un sombrío encubrimiento de abuso sexual infantil. Scouts Honor: los archivos secretos de los Boy Scouts de EE. UU. (Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America), que se estrenará el próximo 6 de septiembre, narra testimonios desgarradores de denunciantes, sobrevivientes y ex empleados.

Desde su fundación en 1910, los Boy Scouts of America han sido vistos como una institución confiable que promueve el crecimiento personal de los niños. Sin embargo, esta investigación audiovisual dirigida por Brian Knappenberger revela un oscuro secreto que ha manchado la reputación de la organización. Según el tráiler, se han registrado al menos 82 mil denuncias de abuso por parte de ex líderes de exploradores, quienes se suponía que educaban y protegían a los jóvenes.

Insignias de los Boy Scouts son símbolos de confianza ahora manchados por un escándalo. (Netflix)

Estas cifras alarmantes y los testimonios escalofriantes presentados en este título, han causado conmoción. Una de las declaraciones más impactantes proviene de un entrevistado que, con firmeza, dice: “No me importa si derribo todo el templo, esto es una abominación”. Otro entrevistado destaca una preocupación actual, afirmando que los niños aún corren peligro dentro del movimiento Scouting.

Aunque los Boy Scouts of America emitieron un comunicado en 2021 expresando su devastación por el impacto del abuso en tantas vidas y ofrecieron disculpas, el documental sugiere que la organización pudo haber intentado ocultar la magnitud del escándalo. Las voces de los sobrevivientes en el documental, junto con las de ex empleados y denunciantes, buscan sacar a la luz la verdad detrás de este encubrimiento.