El día que el rey de Tailandia, Rama X, nombró mariscal del ejército a su perro

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Bodindhorndevarangkul, conocido dinásticamente como Rama X, ha mantenido una vida que no ha estado exenta de polémicas. Considerado por sí mismo como un semidiós, quien se dirija a él tiene que hacerlo de rodillas, es el décimo monarca de la dinastía Chakri.

Por infobae.com

A lo largo de su historia convergen diferentes críticas y controversias. Durante su etapa de príncipe era conocido como príncipe Playboy debido a sus sucesivas esposas, sus consortes y sus concubinas. Una realidad que poco cambió cuando se convirtió en rey de Tailandia. Las polémicas eran aún mayores debido a las irresponsabilidades, las excentricidades, los gustos por el lujo, lo estrambótico, la humillación a los ciudadanos, los actos despóticos y un largo etcétera de situaciones.

Una de sus grandes polémicas fue el día que nombró mariscal del ejército a su perro, Foo Foo. Un acontecimiento que tuvo lugar durante su etapa de príncipe, pero que provocó una gran desazón en el pueblo tailandés.

Maha tenía una particular devoción por su fiel amigo, Foo Foo, quien le acompañaba en sus diferentes viajes y eventos oficiales. Su devoción por el animal de compañía fue tal que, incluso, le nombró mariscal del aire en la Royal Thai Air Force durante su etapa de príncipe heredero de Tailandia. Por si fuera poco, también mandó que se creara su propia página web en Wikipedia.

Según la información de este portal, la segunda hija de Rama X, Sirivannavari Nariratana, compró el perro, de raza Poddle y de color blanco, cuando tenía un mes en el mercado de Chatuchak en Bangkok. Pronto, Foo Foo adquirió un gran protagonismo, llegando a convertirse en el acompañante irremplazable del rey de Tailandia. El animal de compañía era el único que podía anteceder el paso de Maha, tal y como sucedía en cada aparición pública.

TIL the King of Thailand made his dog Fufu an Air Chief Marshall via quepanbia https://t.co/IzN9HlNBnd #cute #dogs pic.twitter.com/rr6WGkDfaD

— The Wrinkly Dog (@WrinklyDogBlog) January 14, 2019