En la inmortalidad: El “Rey” Félix Hernández fue exaltado al Salón de la Fama de los Marineros de Seattle (VIDEOS)

La que fue una legendaria carrera del exlanzador venezolano Félix Hernández con los Seattle Mariners de las Grandes Ligas, llegó a su punto más alto de reconocimiento este sábado cuando fue exaltado al Salón de la Fama de la organización, en una ceremonia realizada en un T-Mobile Park a casa llena.

Por: El Diario NY

Con el tema ‘The Man’ de Aloe Blacc sonando en los altavoces del estadio, Hernández salió desde el bullpen ubicado en los jardines y fue caminando hasta el montículo mientras era ovacionado por los fanáticos presentes quienes se emocionaron aún más cuando el derecho llegó a la lomita y gritó: “Ésta es mi casa”.

‘The King’ realizó un emotivo discurso en el que tuvo que hacer varias pausas debido a la emoción que sus palabras le generaban, llegando a admitir que pitchear era más fácil. “Esto no es fácil para mí. Lanzar y estar en ese montículo es más fácil que esto”.

“Quiero agradecer a toda la organización de los Marineros, a los dueños, al personal. Tuve la bendición y la oportunidad de jugar toda mi carrera acá con los Marineros de Seattle. Ustedes me dieron la oportunidad en 2002 para llegar desde Venezuela. Tenía tan sólo 16 años y ustedes estuvieron a mi lado desde entonces”, agregó el venezolano ganador del premio Cy Young.

En esta ceremonia, Félix Hernández se unió a un selecto grupo de apenas 10 exjugadores que han ingresado al Salón de la Fama de los Seattle Mariners. De hecho, algunos de ellos como Ichiro Suzuki, Édgar Martínez y Ken Griffey Jr., estuvieron en este acto.

