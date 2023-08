Una cadena de oro y 80 mil dólares se encontraron en la habitación de Edwin Arrieta y Daniel Sancho, ¿de quién era el dinero?

Click to share on Google News (Opens in new window)

En el debido proceso que compete esta investigación, se encontró en el cuarto de hotel, que compartieron Arrieta y Sancho en la isla de Koh Pha Ngan, en Tailandia, 80.000 euros en metálico y una cadena de oro, en la habitación que alquilaron para pasar unos días, este dinero era netamente patrimonio de Arrieta. A su vez, de acuerdo a la información limitada sobre la historia entre estos dos individuos, y basada en el testimonio del homicida confeso, proporcionado a las autoridades tailandesas, el cirujano aparentemente habría entregado 10.000 dólares como inversión para un negocio a futuro.

Rápidamente, Darlin Arrieta, hermana de Edwin, negó esta información y afirmó en el programa ‘Así es la vida’ de Telecinco en España, que su hermano llevaba consigo ese dinero con la intención de destinar una significativa suma a su propio negocio como cirujano plástico, en el caribe colombiano. Arrieta justificó que su hermano tenía planes de usar parte de ese dinero durante sus vacaciones y también para adquirir un nuevo equipo médico necesario para su clínica, donde había alcanzado éxito y reconocimiento en su carrera profesional.

Bajo la postura de la hermana de Edwin, se descarta la idea de que este dinero fuese un posible pago dirigido a Sancho, quien había mencionado a la Policía una especie de “jaula de cristal” bajo la cual se sentía atrapado. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, afirmó Sancho, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho.

Asimismo, la hermana del cirujano sostiene que no estaban al tanto de la existencia de Daniel Sancho. “Edwin tenía una amplia red de amigos y era un viajero empedernido. Sabíamos que tenía un círculo de amistades en España, México, Estados Unidos y Argentina. Además, tenía planes de comenzar a trabajar en España”, declaró

Por su parte, Sancho platicó con El programa de Verano en exclusiva y volvió a reafirmar su postura de que se sentía amenazado. “Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía… Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer”, afirmó Sancho al programa español.