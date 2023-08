Las impresionantes IMÁGENES de la inundación en Alaska tras desprenderse una glaciar

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Inundaciones récord de un río destruyeron el domingo al menos dos construcciones en esta ciudad y provocaron una declaración de emergencia que incluyó el desalojo masivo, después de que un glaciar se rompió, reportaron autoridades.

Por Telemundo 47

El torrente fue causado por la inundación repentina del lago glacial de Suicide Basin, una cuenca llena de hielo y agua ubicada al lado del glaciar Mendenhall de Juneau.

#BREAKING: The city of Juneau, the administrative centre of the US state of Alaska, has declared a state of emergency due to flooding caused by a glacial lake breach.#floodupdate #USA pic.twitter.com/DSVFWxUF17 — EvoCentral (@evocentralnews) August 7, 2023

El agua helada fluyó tanto hacia las dos cuencas, lo que provocó que el lago alcanzara su punto máximo el sábado por la noche, según el Servicio Nacional del Clima Juneau.

Full Video- Glacial break causes major flooding in Alaska, City officials in #Juneau, #Alaska, have issued an #emergency declaration as a glacier lake outburst flood wreaks havoc near the city, where structures have been destroyed.#SuicideBasin #Mendenhall #Glacier This… pic.twitter.com/AAoxhkb9rc — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 7, 2023

Ante esa situación, autoridades de la ciudad hicieron una declaratoria de emergencia, ya que la cantidad de agua es tal que amenazan las orillas del río Mendenhall, donde se ubican algunas construcciones, además de que bloquearon las vías carreteras de acceso con distintos materiales para evitar que las inundaciones avancen.

