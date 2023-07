VIDEO: Se salva por poco de ser devorado por un enorme caimán en Colorado

Click to share on Google News (Opens in new window)

Casi muerde la mano que le da de comer.

Por New York Post

Un hombre de Colorado escapó por poco de ser mordido por un caimán de 12 pies y 600 libras llamado Elvis cuando intentaba alimentar al enorme reptil con un pavo crudo.

La llamada cercana ocurrió en Colorado Gator Farm en Mosca, cuando se puede ver a un empleado conocido solo como Chad entrando al agua para alimentar a Elvis con un pavo crudo, según muestra un video publicado el lunes en la página de Facebook del parque.

Feeding wild animals, especially powerful predators like a 12-foot alligator, is incredibly dangerous and irresponsible. This incident at the Colorado Gator Farm is a stark reminder of the risks involved when humans interfere with wildlife. #WildlifeSafety #ResponsibleTourism pic.twitter.com/tcluT6NpLq

— Adam Johnson (@AdamAdamjhonson) July 29, 2023