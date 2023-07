Tiroteo masivo: Un muerto y 19 heridos en una fiesta en Indiana

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Un “tiroteo masivo” en una gran fiesta en Indiana la madrugada del domingo dejó una persona muerta, dijo la policía. Un hospital dijo que 19 personas estaban siendo tratadas por lesiones en sus instalaciones.

Por AP

La policía de Muncie respondió a múltiples informes de disparos en el lado este de la ciudad poco después de la 1 am, informó The Star Press . La policía dijo en un comunicado de prensa que no había una amenaza activa para la comunidad y que “múltiples” víctimas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

“Debido a la cantidad de víctimas y la naturaleza del incidente, se contactó a varias agencias para ayudar”, dijo Melissa Criswell, subdirectora de policía de Muncie, en un comunicado enviado a The Star Press.

Muchos oficiales de policía de la cercana ciudad de Eaton se encontraban entre los que brindaron asistencia, según una publicación en la página de Facebook del departamento. El jefe de policía de Eaton, Jay Turner, calificó el incidente como un “tiroteo masivo”.

La policía no dijo cuántas personas resultaron heridas, pero funcionarios del Hospital Health Ball Memorial de la Universidad de Indiana en Muncie dijeron a The Associated Press que 19 víctimas fueron atendidas en su departamento de emergencias por lesiones relacionadas con el tiroteo, y 13 permanecieron en el hospital en condición estabilizada. Domingo por la mañana. Criswell dijo que algunas víctimas sufrieron heridas graves y fueron trasladadas en helicóptero médico a otras instalaciones.

