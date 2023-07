El príncipe William sorprendió a todos en Londres y repartió “hamburguesas ecológicas” en un food truck

El príncipe William repartió hamburguesas ecológicas en un camión de comida en el sur de Londres. Como si fuera un trabajador regular, el heredero al trono de Inglaterra entregó las llamadas “Earthshot Burgers”. Lo hizo para destacar a los ganadores de su premio anual Earthshot, que creó para ayudar a desarrollar soluciones para los principales problemas ambientales.

Por: TN

Las personas que se acercaron al camión no podían creer que el príncipe sería el encargado de entregarle hamburguesas.

“Voy enseguida”, dijo el príncipe mientras servía las hamburguesas. “Buenos días a todos, ya están bien hechas y listas para llevar”, añadió.

Cómo son las hamburguesas ecológicas que repartió el príncipe William

William destacó así el trabajo de los últimos tres ganadores del premio Earthshot.

We are *very* excited to share the tastiest collab of the summer with @SortedFood & @YouTube! ?

?

The guys will be making a delicious ? recipe, with the help of Prince William, and some of our 2022 Winners’ ground-breaking innovations.?

Get stuck in! ? https://t.co/JsTmToyoyO pic.twitter.com/cfrm0CxOqa

— The Earthshot Prize (@EarthshotPrize) July 30, 2023