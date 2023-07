El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 27 de julio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Dar la espalda a un problema no hará que desaparezca. Enfrentarlo con tranquilidad, objetividad y coherencia te ayudará a encontrar la solución y a pasar al siguiente nivel. Si demoras corres en riesgo de quedarte demasiado tiempo en el mismo lugar y eso no es bueno, porque necesitas fluir.

Tauro

Día de distribuir tu tiempo con inteligencia. Dedicas un poco a ti mismo y otro a tus ocupaciones. Eres demasiado responsable para dejar algo importante para después y es que ¿para que? Necesitas hacerlo hoy y lo haces, pero también buscas un poco de tiempo para disfrutar lo que tienes.

Géminis

La vida da mil vueltas, pero tarde o temprano te lleva justo adonde debes estar. Por mucho que te resistas o huyas de tu destino, este te pertenece y tú a él. Son días que en probablemente regrese un pasado que no está del todo mal, pero que ya no es parte de quien eres hoy. Es buen momento para definir si se queda o de va, y cuando tomes tu decisión, hazlo más con la cabeza que con el corazón.

Cáncer

Avances agigantados en un asunto laboral. Obtienes resultados a tus esfuerzos y ahora puedes expandirte y dedicarte a otras actividades, algunas incluso, más lucrativas, sin dejar de lado, por supuesto, lo qué haces ahora. Puedes estar muy ocupado, pero aún así, puedes abarcar todo lo que te propongas.

Leo

No des por sentado nada. Descubre que hay algo más allá, eso que otras personas no quieren revelar, pero que igual existe. Lee entre líneas, escucha y presta atención a cada palabra, señal o detalle, que por pequeño que parezca, será importante otra lo que sucederá.

Virgo

Discutir no te conduce a ningún lugar, al contrario hace que transites por caminos fangosos y complicados. Crea caos, confusión y malos entendidos y es que si cada uno quiere tener la razón, la comunicación se cierra. Hoy escucha y aprende, apóyate en conocimientos de otros para expandir tus ideas y ver la otra cara de la moneda.

Libra

No hay imposibles. Cuando amas a alguien y es para ti m, ni siquiera tienes que luchar. Con que te esfuerces un poco en adaptarte, basta. Ninguna relación está exenta de problemas, de hecho es a través de ellos que crecemos como seres humanos, sin embargo, debes aprender a diferenciar entre problemas pasajeros y conflictos irreconciliables.

Escorpio

Altibajos emocionales. Has estado positivo y optimista, seguro del éxito que obtendrás una vez que hayas superado esta etapa, pero hoy te sientes un poco más vulnerable e incluso piensas que lo qué haces no tiene sentido. Y no, nada de dudar y mucho menos de abandonar, esta sensación, como todo en la vida, es pasajera.

Sagitario

Día productivo, aunque un poco cansado. Se entremezclan el placer y las obligaciones y el tiempo se hace corto para cumplir y compartir. Necesitas estar muy organizado para poder hacer todo lo que te has propuesto, aunque sino lo logras no te estreses, puedes dejar lo menos urgente para otro día, no hay apuro.

Capricornio

Sino puedes ayudar, tampoco estorbes. A veces queremos estar presentes en todo y eso está mal. Hay que entender que tenemos limitaciones y que debemos dar espacio. Otra opción es que estés presente a nivel emocional y dejes lo más pesado, a quien tenga las herramientas para hacerlo.

Acuario

Surgen dudas en torno a que paso dar ahora que estas adonde querías estar. Detente un tiempo y evalúa “que necesitas” en lugar de lo “que quieres”, porque la idea es seguir en movimiento y pasar al siguiente nivel, fijarte nuevas metas e ir tras ellas de forma acertada, ya en el pasado haz cometido errores y has aprendido de ellos, por lo que s lógico que quieras evitar, en lo posible, cometerlos nuevamente.

Piscis

Cierra un ciclo y no vuelvas nunca más. Sólo debes tomar la decisión y listo, se acabo. Así de sencillo. Y te preguntarás ¿y después, que hago? Dar el siguiente paso y abrir otro. Si sabes lo que quieres, comienza, sin más excusas ni demoras, porque que para luego es tarde y el éxito está a la vuelta de la esquina.