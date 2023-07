El emotivo discurso de Shakira en los Premios Juventud 2023 (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La artista colombiana, Shakira arrasó en los Premios Juventud 2023 que se llevaron a cabo el pasado jueves 20 de julio en el Coliseo de Puerto Rico, siendo la más premiada con 8 galardones.

Una noche que la hizo brillar una vez más, dando un emotivo discurso a sus fans, “no saben lo feliz que estoy de volver a la isla, esta isla que adoro, encontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto. Gracias, de verdad”, expresó la artista.

Asimismo, envió un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores, resaltando que son su “mayor suerte”.

“Es verdad que como artista he tenido la suerte de trabajar con un gran sello discográfico al que le estoy muy agradecida y de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo”, manifestó.

“Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. De verdad que cuando tuve dudas de mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí; cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza; cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad, celebran conmigo y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y sí se puede una mejor persona”, agregó la colombiana.

Finalmente, dijo que los artistas también deberían premiar a sus fans.

“Saben qué pienso, que debería haber un premio para los fans. Nosotros los artistas deberíamos poder premiar a nuestros fans y si existiese ese premio, se los juro que ustedes se lo llevarían todo porque de verdad que son los mejores fans del mundo, los quiero y los voy a querer siempre”, enfatizó.

Durante la gala de este certamen de la cadena Univision, Shakira, quien acudió con sus hijos Milan y Sasha, obtuvo los premios a Mejor Canción Pop/Urbano (por ‘Shakira: BZRP Music Sessions #53’), Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción para Mi Ex (‘TQG’), Girl Power (‘TQG’) , Mejor Urban Track (‘TQG’), Mejor Colaboración Pop Urbano, Tropical Mix y Social Dance Challenge.

También recibió el reconocimiento Agente de Cambio por su extensa labor en transformar comunidades desde hace 23 años a través de su Fundación Pies Descalzos, galardón que también se llevó la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello.