Expertos sostienen que la Primaria es la respuesta a la antipolítica y al antipartidismo actual

En el marco de los talleres que imparte el programa Defensores de la Democracia, se llevó a cabo el pasado fin de semana el encuentro denominado: ¿La democracia necesita de la Unidad?, en el cual expertos sostuvieron cómo una primaria democrática, con la participación activa de la sociedad civil, resulta un mecanismo para contrarrestar la corriente de antipolítica y antipartidismo que existe actualmente.

“En Venezuela se convirtió la antipolítica en una tendencia anti partidos políticos que busca sustituir la democracia por una aristocracia tecnocrática, autocracia y dictadura. La antipolítica propone que se le dé el poder a un ‘experto’ para sustituir a los políticos y a los partidos. De allí la importancia de la primaria como la respuesta a la antipolítica y al antipartidismo actual, como un mecanismo y un proceso que exprese la unidad que pide el pueblo venezolano”, señaló Ángel Lugo, formador del taller que se realizó vía Zoom y en el que participaron dirigentes de diferentes organizaciones políticas y representantes de la sociedad civil.

Lugo expresó que la crítica en política no guarda similitud con antipolítica. “La antipolítica, para algunos, es una postura hostil y va más allá de cuestionar el sistema. La antipolítica siempre va a aparecer en situaciones de crisis. No hay soluciones ideales o perfectas porque las sociedades siempre van a ser más complejas. Por eso el ciudadano debe participar”, apuntó.

Además, sostuvo que debe existir la política para que haya orden social democrático. “Sin política no se puede dar respuesta a las demandas de la gente. Si no hay participación política y de políticos no va a haber democracia, paz y progreso. Cuando hablamos de democracia, hablamos de orden social. Si no hay participación, no hay democracia. Es necesario llegar a acuerdos mínimos porque existe una gran cantidad de intereses divergentes y convergentes”, explicó.

Lugo detalló que el programa Defensores de la Democracia es un ejemplo de unidad. “La Dirección de Formación y Electoral es multipartidista, hemos definido objetivos, programas y hemos gestionado este proceso de formación en democracia y elecciones. Además, discutimos y llegamos a acuerdos sobre el contenido de los temas de la democracia, el voto, los derechos humanos, libertad de expresión”, dijo.

Candidaturas fuera de la primaria fracturan la Unidad

Cinthya Montoya, formadora del taller, indicó que la tiranía sabe cómo crear barreras para aislar. “Los regímenes autoritarios están conscientes de que en la unión está fuerza, por eso sus esfuerzos constantes de dividir. Al fracturar la unión, se crean en el colectivo individualidades que están alejadas entre sí”, aseveró.

Montoya explicó que ejemplo de ello, son las candidaturas supuestamente opositoras que están fuera de la primaria. “Lejos de lograr lo que sería la concentración del voto opositor, dispersa el voto y en el peor de los casos promueve la abstención. La unidad no es solo importante para lograr la primaria, si no para cualquier situación donde se quiera lograr un cambio o la transformación de algo como sociedad. Cuando nos unimos nuestras voces se vuelven más fuertes”.

Montoya expresó que la unidad permite a los partidos presentar una visión clara y coherente ante los ciudadanos, aumentando la credibilidad, legitimidad e importancia de la democracia. “La primaria resulta el primer paso para el rescate de la democracia. La unidad, indistintamente de la perspectiva que sea estudiada, se refiere a la capacidad del ser humano para organizarse y trabajar juntos”.

Hasta el mes junio se han realizado de 6 mil talleres a nivel nacional, con una participación de más de 72 mil venezolanos aproximadamente.

Nota de prensa