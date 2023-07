Julio Iglesias se pronunció sobre los memes virales que hacen con su imagen

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Llegó el séptimo mes del año y con ello los memes más esperados: los de Julio Iglesias. En las redes sociales, desde la semana pasada, ya empezaron a circular las imágenes con diversas situaciones muy graciosas que hacen referencia al nombre del cantante español.

Por Infobae

Los memes de Julio Iglesias se han vuelto tan virales desde hace algunos años que incluso ha llegado a su propio celular, por lo que es casi imposible que no le pregunten sobre el tema. En el 2015, a través de una entrevista para la revista ¡Hola!, le consultaron qué opina de las imágenes tan creativas.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos”, reveló en aquella oportunidad.

En aquella charla, el padre de Enrique Iglesias se sinceró y contó que hay algunos memes que no fueron mucho de su agrado, pero que es parte del humor de los cibernautas. Además, asegura que, aunque no sabe cómo es que nació esta idea de los memes con referencia a su nombre, le parecen divertidos.

“De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, agregó.

