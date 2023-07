Finalemente encuentran la “única” carta de Magic que tiene un valor de 2 millones de dólares

Ya es oficial, alguien ha encontrado la carta del juego Magic del Anillo único de El señor de los anillos, parte del crossover de Magic: The Gathering y la obra de Tolkien. Solo existe una de estas cartas, y se ha convertido en la carta más valiosa en la historia de Magic, ya que las ofertas por comprarla han superado los 2 millones de dólares.

Sí, 2 millones de dólares por una carta de Magic. La persona dueña de la carta se ha mantenido en el anonimato, pero claramente conocía lo valioso que fue su hallazgo, ya que la ha certificado, obteniendo una calificación de “Grado 9 (mint)”, lo que significa que es una carta “básicamente perfecta”, según la compañía encargada de estas certificaciones.

La carta fue ilustrada por el artista finlandés Veli Nyström, y su diseño no solo incluye al mítico anillo de la obra de Tolkien, junto con el número de edición (001/001, es decir, carta única), sino que el texto en la descripción está escrito en la lengua negra del universo de Tolkien (el texto muestra el mismo poema inscrito en el anillo único).

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all and in the Darkness bind them.

We are thrilled to hear tale of a new Ring-bearer in possession of the serialized 1:1 The One Ring! This journey is finished, but the adventure with #MTGxLOTR's continues! pic.twitter.com/nlKqJ02Qqk

