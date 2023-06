La torpeza de un turista en el Coliseo de Roma le puede salir cara: talló el nombre de su prometida en una pared (VIDEO)

Un turista ha desatado furor entre los ciudadanos de la capital italiana tras tallar el nombre de su prometida en una de las paredes del Coliseo de Roma.

Por: El Diario NY

Imágenes en redes sociales muestran al hombre escribiendo “Ivan y Hayley” en el inmueble de casi 2,000 años de antigüedad que atrae a seis millones de personas a la capital de la pasta cada año.

El hombre de habla inglesa que filma el incidente lo critica por dañar el sitio antiguo; se le puede escuchar diciendo: “¿Hablas en serio, hombre? Eso es jodido hombre. Estúpido idiota.”

Pero el turista no se inmuta y continúa garabateando mientras muestra una gran sonrisa en su rostro.

Italy’s culture minister condemns the actions of a tourist who carved his girlfriend’s name into the Colosseum, slamming the man’s behaviour as “very serious” and “a sign of great incivility”, adding that he hopes the individual can be identified and fined.pic.twitter.com/1vNwlGIklw

— Wanted in Rome (@wantedinrome) June 26, 2023