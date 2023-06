Armando Benedetti no declarará ante la Fiscalía colombiana por caso del “Niñeragate”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Solo falta una persona por declarar en la Fiscalía luego de la cascada de citaciones que el ente acusador agendó para tratar los cinco frentes de investigación: presunto robo en la casa de Laura Sarabia, interceptaciones ilegales, Polígrafo, la muerte de coronel Dávila y la presunta entrada de 15.000 millones irregulares a la campaña de Gustavo Petro.

Por Blu Radio

Por lo que, quien en teoría debió asistir este viernes, 23 de junio, era el embajador Armando Benedetti, pero su abogado David Benavides manifestó que el funcionario no quiere evadir a la justicia, pero que nunca fue notificado a declarar por haber dicho que habrían ingresado 15.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro y que, si comparece, guardará silencio.

“No tuvimos un despacho ni a dónde presentarnos. No llegó una carta que nos diga cuándo iba a la Fiscalía, en qué Fiscalía o qué despacho nos convocan ni a qué hora. El medio salió que hay una situación y no nos llegó. El medio salió que él está investigado, que una de las líneas de investigación por el tema de los autos se abrió contra él. En otro despacho tampoco nos hemos enterado. Mientras el tema no se aclare, así que yo no estoy investigado. No tenemos a dónde asistir y en cualquier caso, si llegara a asistir, aguardaría silencio”, afirmó el abogado de Armando Benedetti, David Benavides.

Sobre Armando Benedetti es importante mencionar que la vicefiscal Martha Mancera determinó que, así el embajador deje el cargo, no cambiará el fiscal del caso, es decir, seguirá asumiéndolo Gabriel Jaimes delegado ante la Corte, así deje de ser aforado, esto por el caso de los 15.000 millones de pesos que el exembajador dijo que habrían entrado a la campaña de Gustavo Petro.

Fuentes cercanas a Blu Radio confirmaron que hubo un presunto uso irregular del polígrafo, porque ayer estuvo declarando en la Fiscalía Harold Rondón, el conductor de la UNP, asignado al exjefe de gabinete de la Presidencia de la República.