George Harris se puso serio y llamó a todos los venezolanos a inscribirse en la Primaria (VIDEO)

El comediante venezolano George Harris publicó este miércoles en redes sociales un video para reflexionar sobre la Primaria que definirá a un candidato unitario y estimular a sus connacionales en todo el mundo a inscribirse en el registro desplegado por la Comisión Nacional de Primaria.

“¿Inscribirse o no, votar o dejarlo así?”, fueron los primer cuestionamientos que se planteó Harris, quien dejó por un momento su papel como comediante para hablar en serio sobre el futuro de su país.

“Ya todos sabemos, nacionales e importados, la situación terrible, sobre todo política, que atraviesa Venezuela. Es una situación que pareciera que no tuviera salida, que no tuviese revés, que no hubiese forma ni manera de que el gobierno que hoy ocupa la silla presidencial saliera del poder”, comentó Harris.

Asimismo, el comediante puso sobre el tapete los reciclados argumentos de quienes han perdido buena parte de sus esperanzas.

“No hay alternativas, la oposición está completamente dividida, nos hemos desencantado todos del sistema electoral del CNE por, por supuesto, no es imparcial… hemos sufrido durante 23 años esta situación y estamos muy desesperados, más allá de desesperados, apáticos”, admitió Harris.

“Lo humano, lo económico, la vida diaria se ha antepuesto al tema político porque, obviamente, se decidió vivir y eso está muy bien. El que emigró, emigró, el que se quedó, se quedó, pero cada quien tomó las propias riendas de su vida”, señaló con franqueza el artista.

Harris aseguró que “todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo dice ‘qué lástima un país tan bello’, se han hecho muchas cosas, se han tomado muchas decisiones y se ha flaqueado”.

En cuanto al nuevo capítulo que arrancará a partir del próximo 22 de octubre, Harris comentó: “En este momento, si tú me preguntas qué pienso sobre las primarias, yo fuese de los actores que diría hagamos algo, algo porque estoy seguro de que hay algo para solucionar, para cambiarlo”.

De algo está seguro, es que no se quedará viendo como los demás intentan algo mientras él no hace nada. “Si hay siete millones de venezolanos en el exterior, sería algo positivo que, primero, todos participáramos. Como vivo en el exterior sí me gustaría formar parte de los que pensamos todos”, enfatizó Harris.

“Elige ese actor que va ir en contra de lo que ya hay en el poder. Tenemos 23 años con el mismo sistema, sabemos que ha fracasado, sabemos que no sirve, los siete millones de venezolanos que estamos afuera lo sabemos. Si tenemos la oportunidad en esta ocasión, una vez más, en elegir a alguien que pueda representarnos frente a lo que existe desde hace 20 años, yo creo que no deberíamos perderla”. sentenció el comediante con más de 12 años en otras tierras.

Si eres un venezolano en el exterior y deseas participar en la Primaria para definir el destino de tu país, puedes inscribirte AQUÍ