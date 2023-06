El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 21 de junio de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Ser sincero nada tiene que ver con ser impertinente. Hoy debes ser cuidadoso con tus palabras y procurar no herir los sentimientos de quienes te rodean. Esta bien que quieras decir las cosas por su nombre, pero todo tiene un límite y el principal es cuando afecta a los demás.

Tauro

Si te centras en el dolor, sufrirás cada día más. Si te centras en la lección, crecerás. No sufras de más, no vale la pena y tampoco es justo para contigo mismo. Ve más allá del problema y busca la oportunidad, siempre la habrá y lo más importante, profundiza en la lección, porque en todo lo que hacemos hay un aprendizaje y un crecimiento implícito.

Géminis

En un momento estas conectado con lo que te rodea y en otro es como si nada fuese parte de tu vida, como si fueses un espectador de tu propia vida. Es una sensación extraña y de no pertenencia que abruma. Revisa el porqué de tu inestabilidad emocional, puede que sea pasajero, pero igual es abrumador y entre más rápido salgas del el, mucho mejor.

Cáncer

Eres más sensible y abierto y no temes demostrar lo que sientes. Tomas las cosas con calma, pero no te detienes. Sabes lo que quieres y descubres que quieren los involucrados y no dudas en buscar opciones que satisfagan a todos. Tu idea es ser lo menos egoísta posible y buscar el bien en común.

Leo

Dices A y los demás entienden B. Cuando todo parecía estar más claro se crea un halo de confusión. Necesitas hacer un esfuerzo mayor, ser más claro y conciso, sin necesidad de explicar de más, porque lo único que importa es que entiendan, cerrar este capítulo y pasar al siguiente nivel.

Virgo

Actúas desde el egoísmo. Te desconectas y haces las cosas a tu manera, sin prestar atención a las necesidades de quienes te rodean y por supuesto, como consecuencia se genera distanciamiento y se acumulan resentimientos. Es mejor buscar un equilibrio, pero sobretodo ser justo a la hora de tomar decisiones y emprender acciones.

Libra

Te dedicas a la persona más importante de tu vida: tú. Haces y deshaces a tu propio ritmo e compartes con otros sin perder tu libertad. Puedes hacer planes en grupo y complacer a todos a la vez y aún así estar feliz porque habrás hecho lo que quieres hacer.

Escorpio

Es momento de sacar provecho a las lecciones aprendidas. Tu corazón está abierto a nuevas experiencias y las disfrutas, consciente de que todo es pasajero y de que bueno o malo, es un aprendizaje. Sueltas las preocupaciones y te entregas a vivir la vida tal cual es, con lo que venga.

Sagitario

No lleves al futuro un pasado que ya no es parte de tu vida. A veces arrastramos lo que vivimos porque creemos que es parte de nosotros, cuando en realidad es parte de quienes fuimos y aunque básicamente somos los mismos, en realidad no lo somos. Ya no nos funcionan cierto tipo de personas ni estamos cómodos en algunas situaciones que antes veíamos normal, y eso está bien, es parte de crecer, de evolucionar.

Capricornio

Es cómodo depender de otros, o por lo menos lo es, por un tiempo. Hoy te dejas llevar y no exiges a la vida más de lo que te da. Sabes que puedes recuperar el control cuando lo desees, por lo que nada puede sacarte de tu centro de paz. Además, estás consciente que no estar en control puede ser maravilloso, se siente libre y cómodo.

Acuario

Estás tranquilo y vives lo que venga con la mejor actitud. Ves tus relaciones desde otra perspectiva y te das cuenta de los errores que ha cometido cada uno, sin pelear, juzgar y mucho menos, condenar. Eres comprensivo y buscas soluciones desde la paz.

Piscis

No lo pienses tanto. Cuando piensas demasiado el problema parece más grande de lo que es. A los problemas soluciones y si no los hay ¿para que complicarte la vida? Haz lo que puedas y hazlo lo mejor posible y luego libera esa situación y que pase lo que tenga que pasar y lo más importante: acéptalo, porque estás consciente que no todo sucede tal cual lo planeas o deseas.