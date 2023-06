Por segunda vez invaden finca de abuelos apureños y exigen justicia ante Tarek William Saab (VIDEO)

En un vídeo difundido por las redes sociales, los esposos Castillo Torrealba de 68 y 71 años, adultos mayores, nativos del estado Apure, exigen la actuación del fiscal general del régimen, Tarek William Saab, para recuperar el Fundo Santa Cecilia, su única propiedad y sustento para sobrevivir.

Por María Eugenia Díaz / Corresponsalía lapatilla.com

Por segunda vez fue invadido este fundo, ubicado en la parroquia Guachara, municipio Achaguas en la entidad llanera, el pasado 3 de mayo de este año a las 7:00 pm.

Hay que recordar que el 30 de septiembre de 2022, la pareja apureña solicitó a los Tribunales Agrarios y a la Dirección Central del Instituto Nacional de Tierras (Inti) en Apure hacer justicia en el caso del otorgamiento indebido de un instrumento agrario, reportado el 3 de agosto del año pasado, por parte de ese ente gubernamental que benefició a dos ciudadanos, uno de ellos, un extrabajador del fundo.

Una vez dada a conocer la denuncia en lapatilla.com y la generación de los trámites ante los entes estatales, se produjo una homologación de la carta agraria, lo cual condujo al desalojo de los invasores de la finca.

Lamentablemente este año, los abuelos otra vez denuncian que el 16 de junio de este año, su fundo fue tomado por la fuerza por el abogado Domingo Pérez Igarza y los invasores.

Belkys Torrealba de Castillo relató que el abogado de los invasores es el promotor principal de esta arbitrariedad.

“Cortaron los alambres y violaron las cerraduras de la entrada principal del Fundo Santa Cecilia para introducir en el inmueble a Rohel Laya, a su esposa, así como también a Yiz Asdrúbal Ojeda, extrabajador de la finca, y a ocho niños, en nuestra unidad de producción”, manifestó.

Los abuelos aseguran impotentes al ver que su patrimonio construido durante muchos años, ahora esté en manos de otros.

“He trabajado toda mi vida la tierra, con la esperanza de dejarle todo a mi familia. Ahora uno no tiene derecho a nada, me están violando mis derechos, me siento maniatado. Sentimos nuestra salud afectada por esta situación. Se han llevado el molino, utensilios de la casa, motobombas y materiales de construcción. Sufrimos de insomnio, pesadillas, porque ahorramos para vivir una vejez tranquila y de descanso en el campo. Nuestra producción está paralizada, no hemos sacado un kilo de queso. Ya no nos quedan ahorros. Queríamos sembrar maíz y topocho, y no se ha podido”, destaca Julián Castillo.

La última salida de los invasores se concretó el 22 de marzo de 2023. El caso estuvo en manos de la Fiscalía 20 del Ministerio Público (MP). Luego fue puesto a la orden de la Fiscalía Séptima del MP.

“Las actuaciones de la Guardia Nacional (GN) están hechas, pero no se ha hecho nada. Es la segunda invasión que vivimos en nuestra propiedad, contamos con la documentación legal que demuestra que el fundo es nuestro. El invierno es el momento de sembrar y vacunar, y no hemos hecho nada de eso. Nos dejaron con 120 reses de las 300 existentes, y unos 60 caballos resguardados en el fundo antes de estas dos invasiones”, dijo Torrealba.

Piden al Inti sacar del sistema a los invasores, violadores de la normativa legal, porque se aprobó una homologación de la carta agraria.

Hasta ahora no han logrado recuperar su fundo, pese a la presentación de los documentos legales y las denuncias ante los organismos gubernamentales. “Somos personas de la tercera edad. No podemos entrar a nuestra casa, tenemos conocimiento que rompieron las paredes de un baño. Nos están creando un problema”, dijo Belkys Torrealba.