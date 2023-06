Joven logró pagar las vacaciones de sus sueños vendiendo ropa usada: ¿cómo lo hizo?

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Cada vez más, miles de jóvenes lanzan nuevos emprendimientos con los que buscan cumplir sus sueños y poder ganar dinero de formas innovadoras.

Por: RCN Radio

Y es que para cumplir muchos sueños hace falta tener un gran ahorro de dinero, pues es fundamental para darse algunos ‘gusticos’.

Precisamente, una joven colombiana demostró que para realizar uno de los viajes que pensó desde pequeña no le fue necesario ahorrar durante años, pues con su imaginación y creatividad consiguió vender ropa usada de manera virtual.

Jimena Castañeda, creadora de contenido, logró viajar de Medellín a Punta Cana para vacacionar con su novio, solamente con el dinero que había ganado vendiendo la ropa que ya no usaba.

“Fui muy constante y enfoqué mi energía en mi objetivo. Debo confesar que soy bastante apegada, entonces hice un esfuerzo para hacer una limpieza del armario con la mano en el corazón, y saqué cosas que aunque me gustaban mucho, sabía que no me las ponía hace mucho y que merecían una segunda vida con otras personas. Busqué también diferentes formas de tomar las fotos de las prendas, y respondí muy rápido cualquier cosa que me preguntaran. Me tomó unos 6 meses aproximadamente conseguir el dinero”, explicó.

Puedes leer la nota completa en RCN Radio