El miedo y el desastre se apoderó de las calles en Japón por sismo de magnitud 6,2 (VIDEOS)

Un sismo de magnitud 6,2 golpeó este domingo el norte de Japón, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que se reportaran por el momento daños.

El temblor se registró en la isla de Hokkaido a las 18H55 (09H55 GMT). La Agencia Meteorológica de Japón no emitió ninguna alerta de tsunami.

El sismo se produjo justo en la costa de la localidad de Urakawa-cho a una profundidad de 123 kilómetros, según el USGS.

La cadena de televisión nacional NHK informó que no hay reportes inmediatos de daños ni de víctimas.

#Update: just in – More terrifying video footage's showing the shaking of buildings and opening of asphalt during the 6.2 magnitude of a #Earthquake, that shook the region of #Hokkaido in Northern #Japan. pic.twitter.com/5OlrhEoq1P

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 11, 2023