“Qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata en la Costa”, la amenaza de Benedetti a Sarabia por dineros de campaña

No queda duda, los audios que le enviaba el exembajador en Venezuela Armando Benedetti a la exjefe de gabinete Laura Sarabia venían con amenazas que están relacionadas con la campaña a la presidencia que Benedetti conocía como pocos. Pero lo que más llama la atención que asegura que él mismo le consiguió 15.000 millones de pesos, pero no se sabe quién los dio y, al parecer, el o los nombres que se esconden detrás pueden en otro escándalo.

“Qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata en la Costa”, le dice Benedetti a Sarabia en un audio, no señala el nombre, pero por la forma como lo plantea se puede pensar que si se conociera lío de marca mayor.

Esa frase surge en medio de una explicación que le daba Sarabia por no haber sido nombrado en otro cargo diferente al de embajador en Venezuela, que le garantizaba inmunidad diplomática, mientras Benedetti resolvía los procesos que tenía en su contra en la Corte Suprema de Justicia, en especial, el que adelanta el despacho de la magistrada Cristina Lombana, por enriquecimiento ilícito.

“Laura, no me amenaces con que el recurso va pa la Corte o no va pa la Corte, eso lo decido yo, porque yo estoy a punto de resolver mi problema y esa no es la respuesta. Yo no estoy pidiendo puestos ni un culo, si me quieren echar, me echan”, dice Benedetti.

El exsenador y escudero de Petro durante toda su campaña incluso le echa en cara el cargo que tenía como jefe de gabinete, pues antes de llegar a la Casa de Nariño, Sarabia trabajaba con Benedetti en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) cuando era senador.

“Lo que tú no quieres entender de que tu puesto está (…) me importa un culo tu puesto, tu puesto se lo debes tú, según tú, a los Dioses (…) yo reclamo un espacio político y ¿por qué tiene que ser en nombre mío?, ¿por qué a mí nunca nadie me ha pedido una hoja de vida?, ¿por qué nunca nadie ha tenido una decencia de decirme allá en Barranquilla, tu vives allá hijueputa, naciste allá, por qué culos no dicen vamos a ayudar en algo, todo es desprecio”, dice un molesto Benedetti.

Nuevamente, como sucedió con el escándalo de Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, están sobre la mesa las solicitudes de puestos. Las hojas de vida.

