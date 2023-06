“Me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas”: Benedetti se compara con Osama Bin Laden

Posteado en: Actualidad, Internacionales

A Armando Benedetti, los desplantes que vivía por parte de Laura Sarabia y el gobierno Petro lo tenían a punto de estallar. Y así se los hace saber en un audio en el que se compara con quien fue el máximo líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

Después de un día que lo dejaron esperando horas en Palacio de Nariño, Benedetti estalló. Y en un audio le saca en cara cómo lo hizo sentir: “Era como tratando de enróstrame, tú no vales verga”.

El exembajador es desafiante y le dice a Sarabia que muchas cosas pueden pasar si él se revienta. “Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas. (…) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas”.

Benedetti está cansado y así se lo deja saber a Sarabia. “Yo no entiendo, supongamos que ya no me quiere, que me odia, eche, hay otras cosas que debe rescatar de mí, jueputa. Yo trabajé en la puta campaña, hice lo demás, hice lo otro, ¿cómo así que no? ¿Tú me has pedido, me has hecho un favor a mí? ¿Yo he nombrado un portero? (…) He debido hacer, ¿tú me has pedido una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad? No”.

El escándalo que involucra a Armando Benedetti y a Laura Sarabia tocó directamente al presidente Gustavo Petro.

