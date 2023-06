En audio: “Ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

A Armando Benedetti le dolió en el alma que lo dejaran metido en una cita en Palacio de Nariño. Cuando eso sucedió, en el audio que él le mandó a Laura Sarabia solo se sentía indignación y rabia.

Por semana.com

“Perdón, Laura, pero es que uno ya también explota, también es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico, ¿quién ve eso ahora? Nada”, le dijo reclamando.

Fue uno de los primeros audios en los que lanzó una advertencia: “O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata. No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

A eso, el senador agregó: “Y prepárense, porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza, y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

