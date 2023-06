“Love bombing”: cuando demasiado amor se vuelve peligroso… y cómo saber si te está pasando a ti

Posteado en: Salud, Titulares

Todos hemos visto una película, leído un libro o vivido en carne propia una primera cita que se transforma rápidamente en una espiral vertiginosa de amor apasionado.

Por: BBC

Pues resulta que, según los psicólogos, detrás de esa fantasía de cuento de hadas puede esconderse una forma de manipulación emocional conocida como love bombing, o bombardeo de amor. Ya lo decía Queen: “Too much love will kill you” (Demasiado amor te matará).

¿Pero qué es el love bombing? Es dar atención y afecto —generalmente a una pareja romántica, pero no solo— de manera desbordada y abrumadora, y normalmente en una etapa temprana de la relación. Ese comportamiento, aparentemente romántico y bienintencionado, puede ser parte, sin embargo, de un ciclo de abuso psicológico.

“Yo acababa de salir de una relación en la que no recibía casi nada, y llegué a otra en la que él, recién después de conocerlo, me invitaba a todo, siempre llegaba a buscarme con un café o un postre, todo el día estábamos hablando, iba conmigo al gimnasio, me esperaba muchas horas para llevarme a mi casa y me llevó a conocer a su mamá. Yo me empecé a sentir muy agobiada”, describe a BBC Mundo Alejandra, una diseñadora colombiana.

Frases como “no puedo dejar de pensar en ti”, “solo quiero hacerte feliz” o “quiero estar contigo todo el tiempo” son bonitas, pero en ocasiones pueden ser advertencias de que se están traspasando ciertos límites saludables.

Puedes leer la nota completa en BBC