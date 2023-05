“Empecé a llorar”: El tenso momento que vivió una joven al ver que su abuela no respondía a sus llamados

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En las redes sociales se comparten todo tipo de historias graciosas, pero también algunas que generan mucha tensión y susto en los usuarios. Este último fue el caso de Florencia, una joven que contó en Twitter la experiencia que tuvo que vivir con su abuela en los últimos días. Rápidamente, se volvió viral y causó una gran repercusión.

Por: Crónica

Un día normal, como cualquier otro, la protagonista fue a la casa de su abuela para saludarla. Al llegar, la señora no le abría la puerta y tampoco le contestaba el teléfono, por lo que comenzó a sentirse triste y preocupada. Luego de 40 minutos y con la ayuda de un vecino, pudo ingresar al lugar. Lo publicó en su cuenta “florenciamacci2” y ya obtuvo casi 6 millones de visualizaciones.

A través de un hilo, la nieta reveló la secuencia completa. “Empecé a llorar, me quedaba lo peor”, escribió respecto a la idea de pensar que le había pasado algo malo a su ser querido. El tuit llegó a los 65 mil “me gusta” y generó muchas respuestas, por lo que no dudó en adjuntar una foto de su abuela.

Qué secuencia pasó la joven con su abuela, según el viral de Twitter

Como su abuela no le abría la puerta, comenzó a llamarla por teléfono desesperadamente. El celular sonaba adentro y no lo atendía, momento en el que temió por el bienestar de la señora. “Salió el vecino y me dijo que pase, que me ayudaba a pasar por el paredón. Me convertí en Spider-Man por breves segundos”, expresó Florencia.

fui a saludar a mi abuela, no me abría pero escuchaba que sonaba su celular adentro. Estuve 40 m tocando la puerta y llamándola. Salió el vecino diciéndome que pase, que me ayudaba a pasar por el paredón. Me convertí en Spiderman por breves segundos — Flor (@florenciamacci2) May 20, 2023

