El exmarido de Corinna la acusa de traicionar a Juan Carlos I: se llevó toda la plata

Philip Adkins es uno de los protagonistas del nuevo documental sobre los secretos financieros del emérito. Ex de Corinna, mantiene una estrecha relación de amistad con el monarca español

El empresario británico Philip Adkins es uno de los mejores amigos de Juan Carlos I. Hasta ahí, todo normal. Adkins es también el primer marido de Corinna Larsen, la examante del emérito. Corinna y Philip tuvieron una hija en 1993, de nombre Nastassia. Ambos son también protagonistas del documental que Sky y NBC Universal Global Distribution han producido sobre los secretos financieros y personales del monarca y que ya se puede ver en la plataforma SkyShowtime en toda Europa, menos en el Reino Unido.

Por Infobae

Es uno de los duelos más morbosos que ofrece la serie, de cuatro capítulos y titulada ‘Juan Carlos: amor, traición y dinero’. Un exmatrimonio, no muy bien avenido, que ha decidido participar en este proyecto con intereses enfrentados. Porque Corinna mantiene una denuncia por acoso en Londres contra Juan Carlos I y su ex es uno de los mejores amigos del monarca español.

Cuando Juan Carlos I inició su relación sentimental con Corinna, también comenzó una relación paralela de intensa amistad con el primer marido de esta, que se ha mantenido con el paso de los años. Adkins, por ejemplo, fue uno de los invitados al famoso safari de Botsuana en 2012, la escapada secreta del rey que acabó en escándalo mayúsculo cuando el monarca se cayó, se rompió la cadera y tuvo que ser trasladado de urgencia de vuelta a España para ser operado.

Aquel safari supuso un punto de inflexión para la imagen de Juan Carlos I. Toda la opinión pública española se enteró de que su Jefe de Estado estaba con una amante secreta a 6.000 kilómetros de distancia cazando safaris con todo tipo de lujos. El vínculo con Adkins prosiguió incluso después de que la relación entre Corinna y Juan Carlos I entrara en barrena.

Philip y Juan Carlos lo mismo se iban juntos de viaje a Los Ángeles para pasar las Navidades, como hicieron en el año 2015, que acudían en pareja a una corrida de toros en Las Ventas. Incluso crearon un grupo de chat de WhatsApp que fue bautizado como ‘The Pride’ con los dos hijos de Corinna, Nastassia (fruto de su primer matrimonio con Philip) y Alexander (hijo de su segundo matrimonio con Casimir zu Sayn-Wittgenstein). ‘The Pride’ no solo significa orgullo en inglés, también manada de leones, el animal heráldico en el escudo familiar de los Sayn-Wittgenstein.

Philip, al igual que Corinna, ha querido participar en el documental y protagoniza uno de los momentos más surrealistas de la serie. El empresario británico aprovecha la oportunidad para saldar cuentas con Corinna. Relata, por ejemplo, cómo fue su divorcio. “Corinna tenía un gran interés por el dinero (…) me sorprendió cuando me demandó por nuestro divorcio. Yo estaba en un hotel esperando al servicio de habitaciones. Golpearon la puerta a las ocho de la mañana y pensé que llegaba el desayuno. Pero era un abogado. Lo que me servía eran los papeles del divorcio. Me quedé frío. Pregunté a Corinna después qué quería. ‘Dame un millón de libras esterlinas’, me dijo. Cobró el cheque y despegó”.

