Oficial de la marina grabó un gigantesco Ovni flotando sobre una base militar en California (VIDEO)

Un ovni gigante de “forma triangular negra” que se cierne sobre una base militar de California fue captado en seis videos y presenciado por 50 marines estadounidenses en 2021.

Por Daily Mail

Traducción libre de lapatilla.com

Una imagen deslumbrante tomada por un oficial en Camp Wilson en Twentynine Palms el 20 de abril de 2021 muestra el objeto aparentemente triangular con luces en sus bordes, sobre las montañas del desierto, donde estuvo flotando durante 10 minutos según los testigos.

Los videos muestran las luces de lo que algunos de los marines creen que era una embarcación, colgando en el cielo oscuro, filmadas entre las 8:24 p. m. y las 8:30 p. m. A las 8:29 p. m., un video registró a las tropas disparando una bengala al cielo en un intento de iluminar el objeto, que tenía cinco luces rojas.

Sin embargo, antes de que pudieran iluminar completamente el “triángulo negro”, desapareció sin dejar rastro.

Poco después del encuentro, los marines dijeron que docenas de camiones y varios helicópteros se dirigieron rápidamente a esa área de la base, con helicópteros volando por encima hasta alrededor de las 11:30 p. m. de esa noche.

Las estimaciones de los testigos sobre el tamaño del objeto no identificado iban desde el tamaño de un bombardero furtivo, que tiene una envergadura de 172 pies, hasta aproximadamente la mitad de la longitud de un campo de fútbol.

Los periodistas Jeremy Corbell y George Knapp adquirieron seis piezas de filmación que capturaron el evento desde dos ángulos, así como una fotografía que lo acompaña, que están publicando a través de su podcast, Weaponized .

Las imágenes, grabadas por los marines con las cámaras de sus teléfonos inteligentes, parecen mostrar cinco luces dispuestas en una formación triangular.

Un soldado de mortero que prestaba servicio en Camp Wilson durante el incidente de 2021 habló con Corbell y tomó una foto de alta exposición en su teléfono inteligente que reveló el contorno de un objeto.

El objeto parece ser triangular, rodeado de luces espaciadas uniformemente alrededor de su borde en forma de v.

El hombre de mortero, que DailyMail.com mantiene en el anonimato, describió cómo uno de sus compañeros fue testigo de cómo el objeto se materializaba de la nada. “Uno de mis amigos estaba afuera. Estaba mirando al cielo y dijo que apareció de la nada. Y todos salimos y miramos y luego, lentamente, como más de 50 personas, empezaron a salir y mirar. Esas luces aparecieron de la nada”.

Agregó que, a pesar de su experiencia militar, ninguno de los infantes de marina pudo reconocer la nave y describió su reacción como “desconcertada”.

El mortero, que filmó y fotografió el objeto, dijo: “Si miras la imagen, puedes ver una forma triangular negra. Con la foto que tomé con la forma triangular negra debajo de las luces, definitivamente no es ningún tipo de bengala o rondas de iluminación”.

El testigo relataró que el objeto aparente permaneció inmóvil durante aproximadamente diez minutos. Pero se puede escuchar a un infante de marina en uno de los videos diciendo que el triángulo parecía estar en movimiento.

Otro infante de marina, que DailyMail.com mantiene en el anonimato, se desempeñaba como artillero en la base cuando vio el OVNI y rechazó firmemente cualquier sugerencia de que las luces pudieran atribuirse a rondas de iluminación disparadas por artillería, o cualquier otra explicación mundana que pudiera haber reconocido.

“Esto era algo que ninguno de nosotros había visto antes. Era de un color completamente diferente; el tamaño [y] la iluminación eran diferentes. Cuando disparamos rondas de iluminación, es uno, disparas al aire y lo dejas caer, y luego disparas otro. Eran como cinco uno al lado del otro y son un poco rojizos, y nuestras rondas de telar [iluminación] son ??de color amarillo-blanco”, explicó.

El artillero comparó el tamaño del OVNI con el de un bombardero furtivo, mientras que el soldado de mortero lo describió como equivalente al tamaño de una casa de tres dormitorios. Otro testigo que habló con Corbell lo comparó con tener aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol.

Los testigos también informaron luces peculiares adicionales que rodeaban el objeto durante el encuentro, que se pueden observar débilmente en las imágenes.

Las rondas de iluminación finalmente fueron disparadas sobre el OVNI por parte de los marines, capturadas en uno de los videos.

Pero antes de que el objeto pudiera iluminarse, de repente desapareció.

El soldado de mortero describió el evento: “Esas dos luces naranjas, los proyectiles [de iluminación] reales del telar… subieron por encima [del OVNI]. Y luego, después de eso, simplemente desapareció. Simplemente se volvió negro y luego los helicópteros comenzaron a arrastrar un ** hacia él … y luego comenzaron a dar vueltas en el área”.

El artillero comentó que fue testigo de un convoy de más de 60 camiones militares que se unieron a los helicópteros que viajaban al lugar. “Estos helicópteros estuvieron dando vueltas durante un buen rato después. Y también había un convoy que salió. Un convoy de más de 60 camiones”.

Los testigos involucrados lucharon por encontrar explicaciones.

—No creo que haya sido nada del ejército de los EE. UU. —le dijo el mortero a Corbell—. ‘[Era] definitivamente algún tipo de OVNI y el gobierno estaba tratando de buscarlo después de que desapareció. Sólo estoy tratando de averiguar qué diablos fue eso.

Nunca he visto nada parecido.

Corbell, quien ha hablado con numerosos testigos, afirmó que el incidente no había sido informado a la oficina de investigaciones de ovnis del gobierno de los EEUU, conocida como la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO).

“Debido a la ubicación de este avistamiento masivo de ovnis, dentro del espacio aéreo restringido de una de nuestras instalaciones militares activas de los Estados Unidos, se acumuló una cantidad significativa de datos que incluye inteligencia de radar, térmica, electro-óptica y firma”, dijo Corbell a DailyMail.com. .

“También se presume que se generó documentación en la base con alta confianza, debido al protocolo y la respuesta observada por testigos. Este caso no había sido informado adecuadamente a través de los canales activos de investigación de UAP de los Estados Unidos; bajo la autoridad de la AARO (Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios) del Departamento de Defensa. AARO ya ha sido informado de esta presunta incursión. Si el público quiere saber más sobre este encuentro con UAP, tendremos que animar a nuestros representantes a que hagan preguntas y busquen respuestas”, concluyó

Here is the new release of the MOJAVE TRIANGLE UAP. For the full information (more videos, photos and interviews)… go to https://t.co/f3OlCMA4Sv

•••

Investigative journalists Jeremy Corbell and George Knapp obtained and are revealing for the first time, exclusive footage… pic.twitter.com/grOKPRZy3z

— Jeremy Kenyon Lockyer Corbell (@JeremyCorbell) May 23, 2023