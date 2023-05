Siempre seré una romántica empedernida: Kim Kardashian habla como pocas veces de su situación sentimental

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Kim Kardashian habló de su situación sentimental, después de ser relacionada con Tom Brady. La socialité aprovechó su podcast “On Purpose with Jay Shetty” y dijo si está lista de volver al mundo de las citas tras su ruptura con el comediante Pete Davidson y su relación con Kanye West.

Por Tiempo x

“Siempre seré una romántica empedernida y siempre querré estar enamorada y definitivamente amaré compartir mi vida con alguien y crear una vida con alguien”, comentó Kardashian.

Kardashian expresó que uno de sus principales motivos para lanzarse de nuevo a encontrar el amor son sus hijos “soy consciente de las personas que entran en mi vida (…) Si puedo ver todo lo que hice mal y tratar de no cometer los mismos errores y realmente tomarme mi tiempo… Creo que sería diferente para mí. (…) Pero siempre creeré en el amor y siempre querré eso. Creo que esa es una parte tan mágica de la vida. Pero ahora me siento muy cómoda tomándome mi tiempo para no apresurarme. Están sucediendo tantas cosas que no me siento sola. Creo que eso es lo realmente importante. Lo que sea que esté destinado a ser, será”, finalizó.