El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de mayo de 2023

Aries

Hoy es un día de ayudar, de dar lo mejor de ti y de hacerlo con amor. Sabemos que tus días son muy ocupados, que tienes mucho por hacer y que probablemente no te da tiempo ni de respirar, pero esta vez debes buscar tiempo para poner un granito de arena en la vida de quienes amas. Cuando veas su alegría y agradecimiento te darás cuenta de lo mucho que valió la pena.

Tauro

Eres lo que transmites. Si es tristeza, apagas todo a tu alrededor. Al principio más de una persona querrá ayudarte, pero conforme pase el tiempo tu falta de entusiasmo la alejará y te podrías quedarte completamente solo con tu actitud. Pero si por el contrario, transmites alegria y positivismo, atraerás personas que estén en el mismo nivel, que una vez que unan fuerzas contigo harán cosas maravillosas.

Géminis

La vida es un juego increíble, sólo hay que tomar en cuenta las reglas y disfrutarlo. Cada minuto y cada decisión es importante y no nos referimos a trabajar, al contrario, porque a cada cosa hay que darle su tiempo. Hoy es un día de divertirte Géminis y debes hacerlo a tu manera, una que te haga feliz.

Cáncer

Te alejas de personas que solo crean conflictos a su alrededor. Puede que los ames, pero tienes claro de que no necesitas ser el basurero de nadie. Hoy limpias tu vida y lo haces con altura, prudencia y respeto. No ofendes a nadie, ni le gritas a la cara “tu verdad”, y digo “tu” porque cada uno tiene su propia verdad. Simplemente te alejas.

Leo

No se puede ser disciplinado de la noche a la mañana. Como en la vida, todo es paso a paso. Comienza con la limpieza, la organización y la puntualidad. Deshazte de lo que ya no uses o no te sirva. Gestiona bien tu tiempo y crea una agenda, en la que establezcas prioridades, delegues y actúes en el momento, porque a partir de ahora, posponer no es una opción.

Virgo

Importantes avances en la profesión o negocios que dependerán de que tanto estás dispuesto a sacrificar, Tendrás que hacer un esfuerzo mayor para lograr más apoyo e integración, trabajar horas extras, buscar ayuda, reestructurar el plan que habías creado, y si cometes errores se amable contigo mismo, dale la vuelta a la situación, corrígelo y listo.

Libra

Levántate, abraza y besa a quienes amas. Demuéstrales cuánto sientes por ellos y diles cuán importante es el lugar que ocupan en tu vida, sin miedos ni límites y hazlo desde el corazón. ¿Que no están cerca? No importa, usa el teléfono o cualquier red social para comunicarte y expresarles lo que sientes. Vive tu día con amor, porque el amor mueve montañas y tus ganas son capaces de mover el mundo.

Escorpio

Las palabras crean realidades. Cada mañana párate frente al espejo más nítido que tengas y mientras te miras directo a los ojos di en voz alta: estoy listo para recibir lo que deseo, quiero y merezco porque si, porque para eso trabajo diariamente en ser mejor. Pase lo que pase, superare cualquier obstáculo. Hoy será un día extraordinario. A partir de ahora, trabaja en que tus pensamientos sean positivos y en que tus caminos te conduzcan adonde quieres estar.

Sagitario

El éxito no es un camino de flores. La mayoría de las veces es una montaña de fracasos y tomar decisiones en tiempos de crisis puede ser potencialmente peligroso. No te apresures, evalúa los pro y en los contra con objetividad y toma decisiones únicamente cuando estés seguro, y hazlo en con los pies bien puestos sobre la tierra, consciente de la realidad. Ten presente que no es no lo quieres, sino lo que es y lo que tiene que ser.

Capricornio

Puede que te sientas vacío, como si perdieras contacto contigo mismo, como si vieras tu vida como el espectador de una obra con la que no te sientes identificado. Es como una sensación de que te falta algo, vacíos que sueles llenar con decisiones eaquivocadas: comer demasiado, personas que no tienen que ver contigo, compras excesivas, salidas sin sentido y mil opciones más que te conducen a la autodestrucción. Haz cambios y si necesitas ayuda, búscala.

Acuario

Sientes que tienes todo, pero que no tienes nada. Que hay mucho por hacer, estás lleno de planes, haces listas y sueñas en grande, pero antes de seguir adelante necesitas entender que nada puede ser para ya. Ve paso a paso, firme y convencido de que el camino que has emprendido es el correcto.

Piscis

No confundas la vida con Dios. Tener fe no te exime de sufrir traspiés. A veces hay cosas que solo tienen que pasar, y otras las provocamos por falta de cuidado en nuestras acciones y decisiones. Todo tiene que ver con tu actitud, con la aceptación y con asumir tu propia responsabilidad sobre todo lo que sucede.