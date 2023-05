Biden culmina discurso asegurando que “va a ganar esta lucha”… y luego se pierde en “la nebulosa” (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente de EEUU, Joe Biden, prometió este miércoles durante un acto público que su Gobierno afrontará la deuda pública del país para evitar el impago, así lo reseñó ACTUALIDAD RT.

“Vamos a ganar esta lucha“, dijo el mandatario, al concluir su intervención en la que expuso las consecuencias previstas de un impago de la deuda estadounidense. No obstante, cuando intentó abandonar el lugar, aparentemente no sabía adónde ir.

El evento se celebró en el valle de Hudson, en Nueva York, y tenía como objetivo promocionar la agenda económica de su administración, al tiempo que condenaba las exigencias de los republicanos de la Cámara de Representantes para elevar el techo de la deuda a cambio de recortes de gastos, detalla la prensa local.

Tras su discurso, el presidente tenía previsto viajar a Nueva York para asistir a actos de su campaña electoral.

Un día antes, el mandatario se reunió con los líderes del Congreso para abordar el mismo tema, pero, de momento, no se ha llegado a ningún acuerdo para elevar el techo de la deuda nacional. Sin embargo, Biden describió el encuentro como “productivo”.

?? Biden said: "We gonna win this fight!" and traditionally got lost. ? pic.twitter.com/x3F1IYB6ki

— Djole ?? (@onlydjole) May 10, 2023