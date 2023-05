Una vez más, Biden se desorienta en un acto en público y perdió el rumbo (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El presidente de EE.UU., Joe Biden, prometió este miércoles durante un acto público que su Gobierno afrontará la deuda pública del país para evitar el impago.

Por RT

“Vamos a ganar esta lucha”, dijo el mandatario, al concluir su intervención en la que expuso las consecuencias previstas de un impago de la deuda estadounidense. No obstante, cuando intentó abandonar el lugar, aparentemente no sabía adónde ir.

?? Biden said: "We gonna win this fight!" and traditionally got lost. ? pic.twitter.com/x3F1IYB6ki

— Djole ?? (@onlydjole) May 10, 2023