Elaboran una cerveza con agua reciclada de duchas y lavanderías

“Lo que queríamos hacer como empresa era mostrar realmente el potencial sin explotar de la reutilización del agua”, dijo el director ejecutivo de la compañía Epic Cleantec.

La empresa con sede en San Francisco (EE.UU.) Epic Cleantec, que proporciona sistemas sostenibles de tratamiento y reciclaje de agua para edificios, se ha asociado con Devil’s Canyon Brewing Company para crear una cerveza artesanal a partir de agua reciclada de duchas, lavabos y lavanderías como uno de sus ingredientes principales.

La bebida, llamada Epic OneWater Brew, que se describe como una cerveza estilo Kolsch, está hecha del agua grises purificadas, que son aguas residuales de fuentes como duchas y lavanderías, obtenidas de un complejo de apartamentos de 39 pisos en San Francisco utilizando uno de los sistemas integrados de reciclaje de Epic Cleantec.

