Arrestan en Rusia al famoso influencer “Hasbulla”

En los últimos tiempos, Hasbulla se ha convertido en una de las celebridades más conocidas de internet. Este joven de 20 años saltó a la fama en 2021 gracias a sus vídeos de Tik Tok relacionados con las artes marciales mixtas, más conocidas como MMA.

Por: Vanguardia

La particularidad que tiene este joven influencer es que realmente parece un niño de verdad debido a una enfermedad rara que padece, la acondroplasia, que le hace parecer mucho más joven de lo que es. Su enfermedad hizo que tanto su tamaño, como su voz y su aspecto, se quedaran en la infancia.

Según apuntan varias fuentes, Hasbulla ha sido detenido por la policía en la localidad de Dagestan. Los agentes acusan a la celebridad de alterar el orden público con sus amigos, que también fueron arrestados. Las últimas informaciones indican que el joven ha sido liberado y se encuentra en arresto domiciliario.

El portal especializado Red Corner MMA ha explicado que, durante la noche del 8 de mayo, Hasbulla y sus amigos se encontraban celebrando la boda de un amigo sin respetar las leyes de tráfico, causando así molestias a múltiples conductores.

Police in Dagestan arrested Hasbulla and some of his friends for violating traffic laws

According to Dagetan's Internal Affairs, Hasbulla and others drove out into the street and were interfering with other drivers.

The entourage was taken into custody and charged with… pic.twitter.com/3CgB9IRUa3

— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) May 8, 2023